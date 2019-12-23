النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إسدال الستار على قضية "خاشقجي" أكد عدالة المملكة وألجم قنوات التسييس

دحضت القصص المفبركة وأفشلت جميع محاولات التجييش ضد السعودية

جاء إعلان النيابة العامة، اليوم، عن انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي، والتي قضت بقتل 5 قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم، لتغلق ملف القضية بطريقة نظامية، وتؤكد عدالة القضاء السعودي، وهو ما أعلنته المملكة منذ تعليقها الأول على القضية.

هذه الأحكام التي صدرت ضد المدانين كشفت عن زيف محاولات تسييس القضية، والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية.

فمنذ الشرارة الأولى للأحداث، تحركت العديد من القنوات المأجورة، وبدأت في نسج القصص المفبركة؛ سعياً لتسييس القضية، ولكنها فشلت كالعادة.

تلك الوسائل الإعلامية المدعومة من أنظمة سياسية معادية، لم تترك منبراً إلا استغلته، ولا بوقاً إلا استأجرته، وحاولت تجييش الدول والشعوب ضد المملكة، ولكنها فشلت آنذاك، وزاد فشلها مع هذه الأحكام القضائية التي قطعت قول كل مأجور.

ولعل صدور الأحكام القضائية يؤكد أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية، ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة؛ سعياً لعدم تكرار ذلك، وهو ما وعدت به أعلى سلطة في المملكة، ونفذته دون شك.

النيابة العامة جمال خاشقجي محاكمة قتلة خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إسدال الستار على قضية "خاشقجي" أكد عدالة المملكة وألجم قنوات التسييس
سبق

جاء إعلان النيابة العامة، اليوم، عن انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي، والتي قضت بقتل 5 قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم، لتغلق ملف القضية بطريقة نظامية، وتؤكد عدالة القضاء السعودي، وهو ما أعلنته المملكة منذ تعليقها الأول على القضية.

هذه الأحكام التي صدرت ضد المدانين كشفت عن زيف محاولات تسييس القضية، والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية.

فمنذ الشرارة الأولى للأحداث، تحركت العديد من القنوات المأجورة، وبدأت في نسج القصص المفبركة؛ سعياً لتسييس القضية، ولكنها فشلت كالعادة.

تلك الوسائل الإعلامية المدعومة من أنظمة سياسية معادية، لم تترك منبراً إلا استغلته، ولا بوقاً إلا استأجرته، وحاولت تجييش الدول والشعوب ضد المملكة، ولكنها فشلت آنذاك، وزاد فشلها مع هذه الأحكام القضائية التي قطعت قول كل مأجور.

ولعل صدور الأحكام القضائية يؤكد أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية، ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة؛ سعياً لعدم تكرار ذلك، وهو ما وعدت به أعلى سلطة في المملكة، ونفذته دون شك.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
03:55 PM

إسدال الستار على قضية "خاشقجي" أكد عدالة المملكة وألجم قنوات التسييس

دحضت القصص المفبركة وأفشلت جميع محاولات التجييش ضد السعودية

A A A
محمد حضاض - جدة
6
6,663

جاء إعلان النيابة العامة، اليوم، عن انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي، والتي قضت بقتل 5 قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم، لتغلق ملف القضية بطريقة نظامية، وتؤكد عدالة القضاء السعودي، وهو ما أعلنته المملكة منذ تعليقها الأول على القضية.

هذه الأحكام التي صدرت ضد المدانين كشفت عن زيف محاولات تسييس القضية، والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية.

فمنذ الشرارة الأولى للأحداث، تحركت العديد من القنوات المأجورة، وبدأت في نسج القصص المفبركة؛ سعياً لتسييس القضية، ولكنها فشلت كالعادة.

تلك الوسائل الإعلامية المدعومة من أنظمة سياسية معادية، لم تترك منبراً إلا استغلته، ولا بوقاً إلا استأجرته، وحاولت تجييش الدول والشعوب ضد المملكة، ولكنها فشلت آنذاك، وزاد فشلها مع هذه الأحكام القضائية التي قطعت قول كل مأجور.

ولعل صدور الأحكام القضائية يؤكد أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية، ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة؛ سعياً لعدم تكرار ذلك، وهو ما وعدت به أعلى سلطة في المملكة، ونفذته دون شك.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,679
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,423
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,793
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,271

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة