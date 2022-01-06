عطاءات السعودية.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع كسوة الشتاء في عدة محافظات أردنية

توزيع 9.100 بطانية و4.550 حقيبة شتوية على الأسر المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع كسوة الشتاء في المملكة الأردنية الهاشمية بمرحلته الثانية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



وجرى أمس توزيع 9.100 بطانية و4.550 حقيبة شتوية على الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظات: عمّان، وإربد، وعجلون، وجرش، والزرقاء، ومأدبا، والكرك، والبلقاء، استفاد منها 22.750 فردًا بواقع 4.550 أسرة.



يأتي ذلك في إطار المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن، بهدف الإسهام في التخفيف من معاناتهم وتحسين سبل العيش لهم.