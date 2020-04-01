النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عائلة الشاب "الحربي" المفقود منذ نحو عامين تناشد التواصل معها حال العثور عليه

أسرته تقدّموا ببلاغ لشرطة النسيم للبحث عنه

ناشدت أسرة الشاب محمد عوض الحربي، مَن يعثر عليه بأن يتقدّم ببلاغ للجهات الأمنية على الرقم الموحد 911، أو إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل معهم على الأرقام 0555150364 أو 0553388701.

وقالوا عبر "سبق": إن "ابنهم يبلغ من العمر 24 عامًا، خرج من منزله بحي النسيم بالرياض ولم يعد، وتم إبلاغ مركز شرطة النسيم بتغيُّبه في 5/ 11/ 1439هـ، وما زالت الجهات المعنية تبحث عنه منذ ذلك التاريخ ولم يتم العثور عليه".

محمد عوض الحربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عائلة الشاب "الحربي" المفقود منذ نحو عامين تناشد التواصل معها حال العثور عليه
سبق

ناشدت أسرة الشاب محمد عوض الحربي، مَن يعثر عليه بأن يتقدّم ببلاغ للجهات الأمنية على الرقم الموحد 911، أو إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل معهم على الأرقام 0555150364 أو 0553388701.

وقالوا عبر "سبق": إن "ابنهم يبلغ من العمر 24 عامًا، خرج من منزله بحي النسيم بالرياض ولم يعد، وتم إبلاغ مركز شرطة النسيم بتغيُّبه في 5/ 11/ 1439هـ، وما زالت الجهات المعنية تبحث عنه منذ ذلك التاريخ ولم يتم العثور عليه".

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:05 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:49 PM

عائلة الشاب "الحربي" المفقود منذ نحو عامين تناشد التواصل معها حال العثور عليه

أسرته تقدّموا ببلاغ لشرطة النسيم للبحث عنه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,859

ناشدت أسرة الشاب محمد عوض الحربي، مَن يعثر عليه بأن يتقدّم ببلاغ للجهات الأمنية على الرقم الموحد 911، أو إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل معهم على الأرقام 0555150364 أو 0553388701.

وقالوا عبر "سبق": إن "ابنهم يبلغ من العمر 24 عامًا، خرج من منزله بحي النسيم بالرياض ولم يعد، وتم إبلاغ مركز شرطة النسيم بتغيُّبه في 5/ 11/ 1439هـ، وما زالت الجهات المعنية تبحث عنه منذ ذلك التاريخ ولم يتم العثور عليه".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,785
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,654
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,399
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,817

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة