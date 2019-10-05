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أمير الباحة للمعلمين والمعلمات: تحملون أمانة كبيرة وأنا على ثقةٍ تامة بأنكم أهلٌ لها

مهمتكم بناء العقول وإرساء القيم النبيلة وبعملكم تنهض الأمم وتبنى الأوطان وتزدهر الحضارات

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي، أكد خلالها على سمو رسالتهم ودورهم المثمر في بناء نهضة الوطن وازدهار الحضارات، مقدما شكره على جميل عطائهم وإخلاصهم.

وقال الأمير في رسالته: "إخواني المعلمين والمعلمات، إنكم لتحملون أمانة كبيرة، وإني على ثقةٍ تامة بأنكم أهلٌ لها؛ ألا وهي بناء العقول، وإرساء القيم النبيلة، فبنور إخلاصكم يبدّد الجهل وتنار البصائر، وبثمرة عملكم تنهض الأمم وتبنى الأوطان وتزدهر الحضارات".

وأضاف: "ليس هذا الفخر إلا لكم؛ فأنتم من رفع راية العلم والبناء، وآمنتم برسالتكم مبدأً وعقيدةً، وانتهجتم فكراً إنسانيّاً عميقاً، مستمدّاً من معلِّم البشريّة الأول محمَّد بن عبدالله -صلوات الله وسلامه عليه– فلكم جميعاً كل الإجلال وبالغ الاحترام".

وتابع أمير الباحة في رسالته: "بمناسبة اليوم العالمي للمعلم يطيب لي أن أشكر كل معلم ومعلمة يعمر ردهات العلم والمعرفة بتعليم أبناء مجتمعه، ويسهم بكل فاعلية في مسيرة نهضة وطنه وتحقيق رؤيته".

من جانبه، عبّر مدير عام "تعليم الباحة" عبدالخالق بن حنش الزهراني، عن سعادته واعتزازه الكبير بمضامين رسالة أمير المنطقة للمعلمين والمعلمات، منوهاً بالمتابعة التي تحظى بها جميع المناشط التعليمية في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، مبيناً حرص سموه على توفير كل ما يسهم في خدمة المنطقة وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.

وأكد "الزهراني" المضي قدماً والعمل على تحقيق رؤى أمير المنطقة، والرقي بالأداء التعليمي والتربوي من قبل جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالباحة".

الباحة أمير الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم العالمي للمعلم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة للمعلمين والمعلمات: تحملون أمانة كبيرة وأنا على ثقةٍ تامة بأنكم أهلٌ لها
سبق

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي، أكد خلالها على سمو رسالتهم ودورهم المثمر في بناء نهضة الوطن وازدهار الحضارات، مقدما شكره على جميل عطائهم وإخلاصهم.

وقال الأمير في رسالته: "إخواني المعلمين والمعلمات، إنكم لتحملون أمانة كبيرة، وإني على ثقةٍ تامة بأنكم أهلٌ لها؛ ألا وهي بناء العقول، وإرساء القيم النبيلة، فبنور إخلاصكم يبدّد الجهل وتنار البصائر، وبثمرة عملكم تنهض الأمم وتبنى الأوطان وتزدهر الحضارات".

وأضاف: "ليس هذا الفخر إلا لكم؛ فأنتم من رفع راية العلم والبناء، وآمنتم برسالتكم مبدأً وعقيدةً، وانتهجتم فكراً إنسانيّاً عميقاً، مستمدّاً من معلِّم البشريّة الأول محمَّد بن عبدالله -صلوات الله وسلامه عليه– فلكم جميعاً كل الإجلال وبالغ الاحترام".

وتابع أمير الباحة في رسالته: "بمناسبة اليوم العالمي للمعلم يطيب لي أن أشكر كل معلم ومعلمة يعمر ردهات العلم والمعرفة بتعليم أبناء مجتمعه، ويسهم بكل فاعلية في مسيرة نهضة وطنه وتحقيق رؤيته".

من جانبه، عبّر مدير عام "تعليم الباحة" عبدالخالق بن حنش الزهراني، عن سعادته واعتزازه الكبير بمضامين رسالة أمير المنطقة للمعلمين والمعلمات، منوهاً بالمتابعة التي تحظى بها جميع المناشط التعليمية في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، مبيناً حرص سموه على توفير كل ما يسهم في خدمة المنطقة وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.

وأكد "الزهراني" المضي قدماً والعمل على تحقيق رؤى أمير المنطقة، والرقي بالأداء التعليمي والتربوي من قبل جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالباحة".

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
06:49 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
08:10 PM

أمير الباحة للمعلمين والمعلمات: تحملون أمانة كبيرة وأنا على ثقةٍ تامة بأنكم أهلٌ لها

مهمتكم بناء العقول وإرساء القيم النبيلة وبعملكم تنهض الأمم وتبنى الأوطان وتزدهر الحضارات

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي، أكد خلالها على سمو رسالتهم ودورهم المثمر في بناء نهضة الوطن وازدهار الحضارات، مقدما شكره على جميل عطائهم وإخلاصهم.

وقال الأمير في رسالته: "إخواني المعلمين والمعلمات، إنكم لتحملون أمانة كبيرة، وإني على ثقةٍ تامة بأنكم أهلٌ لها؛ ألا وهي بناء العقول، وإرساء القيم النبيلة، فبنور إخلاصكم يبدّد الجهل وتنار البصائر، وبثمرة عملكم تنهض الأمم وتبنى الأوطان وتزدهر الحضارات".

وأضاف: "ليس هذا الفخر إلا لكم؛ فأنتم من رفع راية العلم والبناء، وآمنتم برسالتكم مبدأً وعقيدةً، وانتهجتم فكراً إنسانيّاً عميقاً، مستمدّاً من معلِّم البشريّة الأول محمَّد بن عبدالله -صلوات الله وسلامه عليه– فلكم جميعاً كل الإجلال وبالغ الاحترام".

وتابع أمير الباحة في رسالته: "بمناسبة اليوم العالمي للمعلم يطيب لي أن أشكر كل معلم ومعلمة يعمر ردهات العلم والمعرفة بتعليم أبناء مجتمعه، ويسهم بكل فاعلية في مسيرة نهضة وطنه وتحقيق رؤيته".

من جانبه، عبّر مدير عام "تعليم الباحة" عبدالخالق بن حنش الزهراني، عن سعادته واعتزازه الكبير بمضامين رسالة أمير المنطقة للمعلمين والمعلمات، منوهاً بالمتابعة التي تحظى بها جميع المناشط التعليمية في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، مبيناً حرص سموه على توفير كل ما يسهم في خدمة المنطقة وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.

وأكد "الزهراني" المضي قدماً والعمل على تحقيق رؤى أمير المنطقة، والرقي بالأداء التعليمي والتربوي من قبل جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالباحة".

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