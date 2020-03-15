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"واتساب" تستعد لطرح تقنية "التدمير الذاتي"

بصدد طرح تحديث جديد سيتوفر فيه تلك التقنية

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب" لطرح تقنية "التدمير الذاتي" للرسائل لأول مرة للمستخدمين.

وكانت تلك التقنية قد تم الكشف عنها في وقت سابق؛ لكن "واتساب" لم تعلن موعد طرحها بعد، ويبدو أنها بصدد طرح تحديث جديد سيتوفر فيه تلك التقنية.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن تقنية "التدمير الذاتي" ستكون متاحة خلال الأسابيع المقبلة.

وسيحمل التحديث الجديد من "واتساب" رقم 2.20.84، وسيكون متاحًا عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وسيمكّن التحديث الجديد مستخدمي "واتساب" من إمكانية اختيار انتهاء صلاحيات الرسائل وتدميرها ذاتيًّا بين ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو سنة واحدة.

ويظهر في الصور الخاصة بالتحديث الجديد أنه بمجرد اختيار التدمير الذاتي للرسائل، ستظهر بجوار أيقونة الساعة للوقت المرسلة فيه الرسالة عبر تطبيق "واتساب"، متى ستختفي الرسالة بصورة نهائية.

ولا تزال تلك التقنية حتى الآن متاحة عبر نسخة "واتساب بيتا"؛ لكن وعَد مسؤولو "واتساب" أن يتم دعم التطبيق الأساسي بها خلال الأسابيع المقبلة.

واتساب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب" تستعد لطرح تقنية "التدمير الذاتي"
سبق

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب" لطرح تقنية "التدمير الذاتي" للرسائل لأول مرة للمستخدمين.

وكانت تلك التقنية قد تم الكشف عنها في وقت سابق؛ لكن "واتساب" لم تعلن موعد طرحها بعد، ويبدو أنها بصدد طرح تحديث جديد سيتوفر فيه تلك التقنية.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن تقنية "التدمير الذاتي" ستكون متاحة خلال الأسابيع المقبلة.

وسيحمل التحديث الجديد من "واتساب" رقم 2.20.84، وسيكون متاحًا عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وسيمكّن التحديث الجديد مستخدمي "واتساب" من إمكانية اختيار انتهاء صلاحيات الرسائل وتدميرها ذاتيًّا بين ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو سنة واحدة.

ويظهر في الصور الخاصة بالتحديث الجديد أنه بمجرد اختيار التدمير الذاتي للرسائل، ستظهر بجوار أيقونة الساعة للوقت المرسلة فيه الرسالة عبر تطبيق "واتساب"، متى ستختفي الرسالة بصورة نهائية.

ولا تزال تلك التقنية حتى الآن متاحة عبر نسخة "واتساب بيتا"؛ لكن وعَد مسؤولو "واتساب" أن يتم دعم التطبيق الأساسي بها خلال الأسابيع المقبلة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:39 AM

"واتساب" تستعد لطرح تقنية "التدمير الذاتي"

بصدد طرح تحديث جديد سيتوفر فيه تلك التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب" لطرح تقنية "التدمير الذاتي" للرسائل لأول مرة للمستخدمين.

وكانت تلك التقنية قد تم الكشف عنها في وقت سابق؛ لكن "واتساب" لم تعلن موعد طرحها بعد، ويبدو أنها بصدد طرح تحديث جديد سيتوفر فيه تلك التقنية.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن تقنية "التدمير الذاتي" ستكون متاحة خلال الأسابيع المقبلة.

وسيحمل التحديث الجديد من "واتساب" رقم 2.20.84، وسيكون متاحًا عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وسيمكّن التحديث الجديد مستخدمي "واتساب" من إمكانية اختيار انتهاء صلاحيات الرسائل وتدميرها ذاتيًّا بين ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو سنة واحدة.

ويظهر في الصور الخاصة بالتحديث الجديد أنه بمجرد اختيار التدمير الذاتي للرسائل، ستظهر بجوار أيقونة الساعة للوقت المرسلة فيه الرسالة عبر تطبيق "واتساب"، متى ستختفي الرسالة بصورة نهائية.

ولا تزال تلك التقنية حتى الآن متاحة عبر نسخة "واتساب بيتا"؛ لكن وعَد مسؤولو "واتساب" أن يتم دعم التطبيق الأساسي بها خلال الأسابيع المقبلة.

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