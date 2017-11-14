بهدف "سينمائي" ثالث في مرمى منتخب أوزبكستان .. الأخضر السعودي في الصدارة

في افتتاح الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا2023

تربع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على صدارة المجموعة الرابعة، بعد أن أسقط نظيره أوزبكستان 3/1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم في العاصمة الأوزبكية "طشقند"، ضمن تصفيات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 8 نقاط متصدرًا، فيما جاء الأوزبكي ثانيًا برصيد 6 نقاط .

الشوط الأول جاء متوسط المستوى، وسط تراجع عناصر الأخضر لأكثر من 10 دقائق، حتى استغل الأوزبك خطأ المدافع ياسر الشهراني ليخطف "إلدورشوردوف" عند الدقيقة 16 هدف التقدم بتسديدة أرضية زاحفة قوية على يمين حارس الأخضر محمد العويس .

عاد الأخضر ورتب صفوفه وعدل النتيجة في الوقت المناسب، وتحديدًا عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء نفذها قائد الأخضر سلمان الفرج .

عند الدقيقة 42 تألق العويس في التصدي لكرة أوزبكية خطيرة عن طريق "إلدير".

في الشوط الثاني ومن خطأ آخر على الشهراني حينما لامست الكرة يد ه، أعلن الحكم الياباني عن ركلة جزاء لمنتخب أوزبكستان نفذه "شوكوروف" داخل شباك العويس كهدف ثانٍ عند الدقيقة 56

دفع المدير الفني للأخضر الفرنسي "هرفي رينارد" باللاعبين عبدالعزيز البيشي ونواف العابد وعبدالله الحمدان في الوقت المتبقي من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 85 ومن كرة عرضية من سالم الدوسري وصلت للمتمركز سلمان الفرج الذي سددها قوية استقرت داخل شباك الحارس الأوزبكي كهدف ثانٍ.

وتوج لاعب الأخضر سالم الدوسري حضوره بهدف سينمائي ثالث بكرة ساقطة عند الدقيقة 90 منحت الأخضر صدارة المجموعة.