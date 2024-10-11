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بعد 4 سنوات على مقتلهم.. إيران تحدد هوية جثث 7 من عناصرها بسوريا

لقوا حتفهم قرب مدينة حلب

تعرف الحرس الثوري الإيراني اليوم (الأحد)، على هوية جثث سبعة قتلى سقطوا في معركة خان طومان قرب مدينة حلب شمال سوريا عام 2016.

وأوضح رئيس مؤسسة "إيثاركران" التي تعنى بشؤون قتلى الحرس الثوري أبو القاسم شريفي، أن فحوص الحمض النووي أكدت هوية جثث السبعة قتلى الذين قتلوا في خان طومان؛ وفقًا لما أوردته "روسيا اليوم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد 4 سنوات على مقتلهم.. إيران تحدد هوية جثث 7 من عناصرها بسوريا
سبق

تعرف الحرس الثوري الإيراني اليوم (الأحد)، على هوية جثث سبعة قتلى سقطوا في معركة خان طومان قرب مدينة حلب شمال سوريا عام 2016.

وأوضح رئيس مؤسسة "إيثاركران" التي تعنى بشؤون قتلى الحرس الثوري أبو القاسم شريفي، أن فحوص الحمض النووي أكدت هوية جثث السبعة قتلى الذين قتلوا في خان طومان؛ وفقًا لما أوردته "روسيا اليوم".

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
05:50 PM

بعد 4 سنوات على مقتلهم.. إيران تحدد هوية جثث 7 من عناصرها بسوريا

لقوا حتفهم قرب مدينة حلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرف الحرس الثوري الإيراني اليوم (الأحد)، على هوية جثث سبعة قتلى سقطوا في معركة خان طومان قرب مدينة حلب شمال سوريا عام 2016.

وأوضح رئيس مؤسسة "إيثاركران" التي تعنى بشؤون قتلى الحرس الثوري أبو القاسم شريفي، أن فحوص الحمض النووي أكدت هوية جثث السبعة قتلى الذين قتلوا في خان طومان؛ وفقًا لما أوردته "روسيا اليوم".

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