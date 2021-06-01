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فيصل بن فرحان يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة

ناقشا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج.

وشهد الاستقبال، استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وتطرق الطرفان إلى الفرص والمشاريع الواعدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن فرحان يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج.

وشهد الاستقبال، استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وتطرق الطرفان إلى الفرص والمشاريع الواعدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
06:03 PM

فيصل بن فرحان يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة

ناقشا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج.

وشهد الاستقبال، استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وتطرق الطرفان إلى الفرص والمشاريع الواعدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

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