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تونس تسجل 2400 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 26889 والوفيات 409 حالات

سجلت تونس 2357 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس داخل البلاد في شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بلغ 26889 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 409 حالات بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد تونس

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تونس تسجل 2400 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة
سبق

سجلت تونس 2357 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس داخل البلاد في شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بلغ 26889 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 409 حالات بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
10:19 PM

تونس تسجل 2400 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 26889 والوفيات 409 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 2357 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس داخل البلاد في شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بلغ 26889 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 409 حالات بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة.

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