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الكرملين: لا نستبعد التوصل إلى اتفاق نفطي مع السعودية

نوفاك يتحدث عن احتمال اتخاذ إجراءات مشتركة مع أوبك

قال قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" اليوم: إنه لا يستبعد احتمال توصل روسيا إلى اتفاق مع السعودية بشأن إنتاج النفط.

ووفق موقع "روسيا اليوم" قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لا أحد يستثني هذا كاحتمال".

ووفق "رويترز" نقلت وكالات أنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الثلاثاء: إن روسيا لا تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وأضاف "نوفاك" حسب التقارير، أن تعافي أسعار النفط سيستغرق شهورًا، عقب نزولها لأقل مستوى في أربعة أعوام؛ إثر انهيار اتفاق أوبك+ الأسبوع الماضي.

الكرملين روسيا المملكة العربية السعودية النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكرملين: لا نستبعد التوصل إلى اتفاق نفطي مع السعودية
سبق

قال قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" اليوم: إنه لا يستبعد احتمال توصل روسيا إلى اتفاق مع السعودية بشأن إنتاج النفط.

ووفق موقع "روسيا اليوم" قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لا أحد يستثني هذا كاحتمال".

ووفق "رويترز" نقلت وكالات أنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الثلاثاء: إن روسيا لا تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وأضاف "نوفاك" حسب التقارير، أن تعافي أسعار النفط سيستغرق شهورًا، عقب نزولها لأقل مستوى في أربعة أعوام؛ إثر انهيار اتفاق أوبك+ الأسبوع الماضي.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:49 PM

الكرملين: لا نستبعد التوصل إلى اتفاق نفطي مع السعودية

نوفاك يتحدث عن احتمال اتخاذ إجراءات مشتركة مع أوبك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" اليوم: إنه لا يستبعد احتمال توصل روسيا إلى اتفاق مع السعودية بشأن إنتاج النفط.

ووفق موقع "روسيا اليوم" قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لا أحد يستثني هذا كاحتمال".

ووفق "رويترز" نقلت وكالات أنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الثلاثاء: إن روسيا لا تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وأضاف "نوفاك" حسب التقارير، أن تعافي أسعار النفط سيستغرق شهورًا، عقب نزولها لأقل مستوى في أربعة أعوام؛ إثر انهيار اتفاق أوبك+ الأسبوع الماضي.

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