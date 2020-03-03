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المركز السعودي للمنشآت الصحية ينهي زيارته لمستشفى النور بمكة

اطلع على الخدمات المقدمة وقياس تطبيق معايير جودة سلامة المريض

أنهى اليوم فريق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، زيارته لمستشفى النور التخصصي لمدة ثلاثة أيام، وخلال ذلك قام الفريق بزيارة جميع أقسام المستشفى، والاطلاع على الخدمات المقدمة، وقياس تطبيق معايير جودة سلامة المريض.

وفي ختام الزيارة شكر مدير المستشفى، الدكتور فواز بن حمدي الجهني؛ الفريق وعلى رأسهم قائد الفريق عبد الله بن علي النويصر؛ على ما قدموه من مجهود وعمل للخروج بنتائج هذا التقييم.

مستشفى النور بمكة

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المركز السعودي للمنشآت الصحية ينهي زيارته لمستشفى النور بمكة
سبق

أنهى اليوم فريق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، زيارته لمستشفى النور التخصصي لمدة ثلاثة أيام، وخلال ذلك قام الفريق بزيارة جميع أقسام المستشفى، والاطلاع على الخدمات المقدمة، وقياس تطبيق معايير جودة سلامة المريض.

وفي ختام الزيارة شكر مدير المستشفى، الدكتور فواز بن حمدي الجهني؛ الفريق وعلى رأسهم قائد الفريق عبد الله بن علي النويصر؛ على ما قدموه من مجهود وعمل للخروج بنتائج هذا التقييم.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
04:42 PM

المركز السعودي للمنشآت الصحية ينهي زيارته لمستشفى النور بمكة

اطلع على الخدمات المقدمة وقياس تطبيق معايير جودة سلامة المريض

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أنهى اليوم فريق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، زيارته لمستشفى النور التخصصي لمدة ثلاثة أيام، وخلال ذلك قام الفريق بزيارة جميع أقسام المستشفى، والاطلاع على الخدمات المقدمة، وقياس تطبيق معايير جودة سلامة المريض.

وفي ختام الزيارة شكر مدير المستشفى، الدكتور فواز بن حمدي الجهني؛ الفريق وعلى رأسهم قائد الفريق عبد الله بن علي النويصر؛ على ما قدموه من مجهود وعمل للخروج بنتائج هذا التقييم.

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