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"نرشدهم لنؤهلهم" .. جمعية "الزهايمر" توعي المرضى بأحدث وسائل العلاج

عبر برنامج تأهيلي يحسن استراتيجيات المواجهة لخفض الضغوطات النفسية

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر سلسلة من المشروعات أهمها "نرشدهم لنؤهلهم" وهو عبارة عن برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي مكثف يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة وأثره في خفض الضغوطات النفسية لدى مقدمي الرعاية.

وكانت الجلسات الافتراضية التوعوية في مطلع هذه السنة بعنوان "الأدوية والعلاجات.. مرض الزهايمر" وذلك لمدة ساعة، حيث قدمتها الدكتورة ندى أبو شريع صيدلية استشارية إكلينيكية - مدينة الملك عبد العزيز الطبية، تتحدث فيها عن محاور مهمة وهي أدوية مرض الزهايمر وأهمية جدولة توقيت الأدوية مع حالة كل مريض والأعراض الجانبية وأهمية التشخيص الأمثل في حال تطور الحالة المرضية وتعارض الأدوية.

وللتسجيل ضمن الورش التوعوية ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف 0114100112/0112143838. أو من خلال الموقع الإلكترونيalz.org.sa وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzhimer.

مدينة الملك عبد العزيز الطبية جمعية الزهايمر الزهايمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نرشدهم لنؤهلهم" .. جمعية "الزهايمر" توعي المرضى بأحدث وسائل العلاج
سبق

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر سلسلة من المشروعات أهمها "نرشدهم لنؤهلهم" وهو عبارة عن برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي مكثف يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة وأثره في خفض الضغوطات النفسية لدى مقدمي الرعاية.

وكانت الجلسات الافتراضية التوعوية في مطلع هذه السنة بعنوان "الأدوية والعلاجات.. مرض الزهايمر" وذلك لمدة ساعة، حيث قدمتها الدكتورة ندى أبو شريع صيدلية استشارية إكلينيكية - مدينة الملك عبد العزيز الطبية، تتحدث فيها عن محاور مهمة وهي أدوية مرض الزهايمر وأهمية جدولة توقيت الأدوية مع حالة كل مريض والأعراض الجانبية وأهمية التشخيص الأمثل في حال تطور الحالة المرضية وتعارض الأدوية.

وللتسجيل ضمن الورش التوعوية ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف 0114100112/0112143838. أو من خلال الموقع الإلكترونيalz.org.sa وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzhimer.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
10:48 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
03:17 AM

"نرشدهم لنؤهلهم" .. جمعية "الزهايمر" توعي المرضى بأحدث وسائل العلاج

عبر برنامج تأهيلي يحسن استراتيجيات المواجهة لخفض الضغوطات النفسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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48,110

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر سلسلة من المشروعات أهمها "نرشدهم لنؤهلهم" وهو عبارة عن برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي مكثف يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة وأثره في خفض الضغوطات النفسية لدى مقدمي الرعاية.

وكانت الجلسات الافتراضية التوعوية في مطلع هذه السنة بعنوان "الأدوية والعلاجات.. مرض الزهايمر" وذلك لمدة ساعة، حيث قدمتها الدكتورة ندى أبو شريع صيدلية استشارية إكلينيكية - مدينة الملك عبد العزيز الطبية، تتحدث فيها عن محاور مهمة وهي أدوية مرض الزهايمر وأهمية جدولة توقيت الأدوية مع حالة كل مريض والأعراض الجانبية وأهمية التشخيص الأمثل في حال تطور الحالة المرضية وتعارض الأدوية.

وللتسجيل ضمن الورش التوعوية ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف 0114100112/0112143838. أو من خلال الموقع الإلكترونيalz.org.sa وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzhimer.

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04 فبراير
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