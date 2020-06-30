بالطائرات والمدفعية.. "الشرعية" تدكّ مواقع الحوثيين في مأرب والجوف

مقتل عدد من متمردي الميليشيا.. وتدمير آليات عسكرية

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المدفعية استهدفت الميليشيا في جبهة الكسارة؛ مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

وبيّن أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية قصفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في جبهتَي الكسارة والمشجح في مأرب، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر "سبتمبر نت" أن المقاتلات استهدفت بغاراتها الجوية، تجمعات للميليشيا في جبهة النضود شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.