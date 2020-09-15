السومة يوضح : لدي عدة عروض.. لكن لازلت أهلاوياً حتى الآن
بعد تأهل الأهلي لدور الـ16 من دوري الأبطال
قال مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي " السوري " عمر السومة، أن استمراره لموسم آخر مع فريقه لم يحسم بعد، مبيناً أن الأمر لم يتضح، كاشفاً تلقيه عدة عروض من أندية أخرى.
وتابع هداف الأهلي في أحاديث إعلامية بعد مباراة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا، أمس الاثنين :« لدي عدد من العروض بالفعل، ولكن من المبكر الحديث عنها، لم أحسم أمر البقاء أو المغادرة حتى الآن، وأنا مرتاح مع الأهلي، إلا أن هناك بعض الظروف العائلية، والضغوطات».
وحول المواجهة قال: « من الجيد أن نجتاز الدور الأول مبكراً، وذلك بعد انسحاب فريق الوحدة الإماراتي، فريق الشرطة العراقي لعب مباراة قوية، ولكن استطعنا أن نقوم بالأهم، وهو التسجيل والانتصار».
السومة يوضح : لدي عدة عروض.. لكن لازلت أهلاوياً حتى الآن
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-15
قال مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي " السوري " عمر السومة، أن استمراره لموسم آخر مع فريقه لم يحسم بعد، مبيناً أن الأمر لم يتضح، كاشفاً تلقيه عدة عروض من أندية أخرى.
وتابع هداف الأهلي في أحاديث إعلامية بعد مباراة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا، أمس الاثنين :« لدي عدد من العروض بالفعل، ولكن من المبكر الحديث عنها، لم أحسم أمر البقاء أو المغادرة حتى الآن، وأنا مرتاح مع الأهلي، إلا أن هناك بعض الظروف العائلية، والضغوطات».
وحول المواجهة قال: « من الجيد أن نجتاز الدور الأول مبكراً، وذلك بعد انسحاب فريق الوحدة الإماراتي، فريق الشرطة العراقي لعب مباراة قوية، ولكن استطعنا أن نقوم بالأهم، وهو التسجيل والانتصار».
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
12:33 AM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
02:06 AM
السومة يوضح : لدي عدة عروض.. لكن لازلت أهلاوياً حتى الآن
قال مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي " السوري " عمر السومة، أن استمراره لموسم آخر مع فريقه لم يحسم بعد، مبيناً أن الأمر لم يتضح، كاشفاً تلقيه عدة عروض من أندية أخرى.
وتابع هداف الأهلي في أحاديث إعلامية بعد مباراة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا، أمس الاثنين :« لدي عدد من العروض بالفعل، ولكن من المبكر الحديث عنها، لم أحسم أمر البقاء أو المغادرة حتى الآن، وأنا مرتاح مع الأهلي، إلا أن هناك بعض الظروف العائلية، والضغوطات».
وحول المواجهة قال: « من الجيد أن نجتاز الدور الأول مبكراً، وذلك بعد انسحاب فريق الوحدة الإماراتي، فريق الشرطة العراقي لعب مباراة قوية، ولكن استطعنا أن نقوم بالأهم، وهو التسجيل والانتصار».