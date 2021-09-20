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في افتتاح جولة "همة حتى القمة".. الشباب وضمك حبايب

تعادل فريق نادي الشباب مع مستضيفه ضمك بنتيجة إيجابية بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة - همة حتى القمة).

تقدم فريق ضمك عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول بهدف أحرزه اللاعب جورجي فيليبي من رأسية أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 39 عادل الشباب النتيجة عن طريق لاعبه كرستيان جوانكا، محرزاً الهدف بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى.


وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق هدف الفوز لأحدهما.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح جولة "همة حتى القمة".. الشباب وضمك حبايب
سبق

تعادل فريق نادي الشباب مع مستضيفه ضمك بنتيجة إيجابية بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة - همة حتى القمة).

تقدم فريق ضمك عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول بهدف أحرزه اللاعب جورجي فيليبي من رأسية أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 39 عادل الشباب النتيجة عن طريق لاعبه كرستيان جوانكا، محرزاً الهدف بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى.


وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق هدف الفوز لأحدهما.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
09:30 PM

في افتتاح جولة "همة حتى القمة".. الشباب وضمك حبايب

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
11
3,989

تعادل فريق نادي الشباب مع مستضيفه ضمك بنتيجة إيجابية بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة - همة حتى القمة).

تقدم فريق ضمك عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول بهدف أحرزه اللاعب جورجي فيليبي من رأسية أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 39 عادل الشباب النتيجة عن طريق لاعبه كرستيان جوانكا، محرزاً الهدف بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى.


وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق هدف الفوز لأحدهما.

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