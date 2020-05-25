وتفصيلاً، كشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى المقطع المتداوَل حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة، وأخذ جميع الإفادات اللازمة، وضَبْط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإلزامها بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

وقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حالة حارس أمن بإحدى أسواق مدينة سكاكا، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة التي يعمل بها.

"الموارد البشرية" تقف على حالة حارس أمن بسكاكا وتتخذ الإجراءات النظامية‎ بحق المنشأة مهنا التميمي سبق 2020-05-25 وقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حالة حارس أمن بإحدى أسواق مدينة سكاكا، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة التي يعمل بها. وتفصيلاً، كشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى المقطع المتداوَل حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة، وأخذ جميع الإفادات اللازمة، وضَبْط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإلزامها بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 01:54 AM

"الموارد البشرية" تقف على حالة حارس أمن بسكاكا وتتخذ الإجراءات النظامية‎ بحق المنشأة بعد تداوُل مقطع لعمل الحارس تحت أشعة الشمس.. وألزمتها بتوفير مقر له





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وقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حالة حارس أمن بإحدى أسواق مدينة سكاكا، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة التي يعمل بها.

وتفصيلاً، كشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى المقطع المتداوَل حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة، وأخذ جميع الإفادات اللازمة، وضَبْط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإلزامها بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.