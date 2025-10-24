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إخلاء 70 عاملاً وإصابة اثنان في حريق محطة توليد للكهرباء بجدة

في تجربة وهمية نفذها الدفاع المدني بجنوب المحافظة

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم؛ تجربة فرضية لحادث حريق بمحطة توليد الكهرباء (محطة توليد جده 3 التابعة للشركة السعودية للكهرباء بحي بترومين جنوب المحافظة.

وجاء البلاغ الافتراضي عن اشتعال النار أثناء تفريغ حمولة وقود ثقيل من أحد صهاريج النقل؛ مما أدى إلى اشتعال كلي في الخزان وامتداده للمناطق المجاورة في المحطة .

في تلك الأثناء تم طلب الدعم والإسناد من الدفاع المدني ليتم تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها فرق الإسناد، كما تمت بعد المباشرة الافتراضية السيطرة على الحادث واحتوائه دون تضرر المرافق الهامة وإخلاء عدد (70) من العاملين بالموقع إلى منطقة آمنة.

وقد نتج عن الحادث إصابة عدد (2) افتراضياً من العاملين تم علاجهم بالموقع من قبل الكادر الطبي بالشركة، وكذلك الهلال الأحمر ، شارك في التجربة قوات أمن المنشآت والهلال الأحمر والهيئة العليا للأمن الصناعي.


وفي تجربة منفصلة نفذ مدني بحرة اليوم تجربة فرضية لحريق بمصنع العمودي ، شاركت فيه فرق الإطفاء والإنقاذ، وكذلك الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والدوريات الأمنية.

الدفاع المدني جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إخلاء 70 عاملاً وإصابة اثنان في حريق محطة توليد للكهرباء بجدة
سبق

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم؛ تجربة فرضية لحادث حريق بمحطة توليد الكهرباء (محطة توليد جده 3 التابعة للشركة السعودية للكهرباء بحي بترومين جنوب المحافظة.

وجاء البلاغ الافتراضي عن اشتعال النار أثناء تفريغ حمولة وقود ثقيل من أحد صهاريج النقل؛ مما أدى إلى اشتعال كلي في الخزان وامتداده للمناطق المجاورة في المحطة .

في تلك الأثناء تم طلب الدعم والإسناد من الدفاع المدني ليتم تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها فرق الإسناد، كما تمت بعد المباشرة الافتراضية السيطرة على الحادث واحتوائه دون تضرر المرافق الهامة وإخلاء عدد (70) من العاملين بالموقع إلى منطقة آمنة.

وقد نتج عن الحادث إصابة عدد (2) افتراضياً من العاملين تم علاجهم بالموقع من قبل الكادر الطبي بالشركة، وكذلك الهلال الأحمر ، شارك في التجربة قوات أمن المنشآت والهلال الأحمر والهيئة العليا للأمن الصناعي.


وفي تجربة منفصلة نفذ مدني بحرة اليوم تجربة فرضية لحريق بمصنع العمودي ، شاركت فيه فرق الإطفاء والإنقاذ، وكذلك الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والدوريات الأمنية.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
07:39 PM

إخلاء 70 عاملاً وإصابة اثنان في حريق محطة توليد للكهرباء بجدة

في تجربة وهمية نفذها الدفاع المدني بجنوب المحافظة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
7,093

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم؛ تجربة فرضية لحادث حريق بمحطة توليد الكهرباء (محطة توليد جده 3 التابعة للشركة السعودية للكهرباء بحي بترومين جنوب المحافظة.

وجاء البلاغ الافتراضي عن اشتعال النار أثناء تفريغ حمولة وقود ثقيل من أحد صهاريج النقل؛ مما أدى إلى اشتعال كلي في الخزان وامتداده للمناطق المجاورة في المحطة .

في تلك الأثناء تم طلب الدعم والإسناد من الدفاع المدني ليتم تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها فرق الإسناد، كما تمت بعد المباشرة الافتراضية السيطرة على الحادث واحتوائه دون تضرر المرافق الهامة وإخلاء عدد (70) من العاملين بالموقع إلى منطقة آمنة.

وقد نتج عن الحادث إصابة عدد (2) افتراضياً من العاملين تم علاجهم بالموقع من قبل الكادر الطبي بالشركة، وكذلك الهلال الأحمر ، شارك في التجربة قوات أمن المنشآت والهلال الأحمر والهيئة العليا للأمن الصناعي.


وفي تجربة منفصلة نفذ مدني بحرة اليوم تجربة فرضية لحريق بمصنع العمودي ، شاركت فيه فرق الإطفاء والإنقاذ، وكذلك الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والدوريات الأمنية.

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