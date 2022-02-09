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أوراق عمل متخصصة وتجارب تعليمية متميزة في "ملتقى تمكين الاستثمار" بجدة

دشنه "المسعودي" ونظمه مكتب التعليم الأهلي بالمحافظة

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم، الملتقى الذي نظمه مكتب التعليم الأهلي بجدة بعنوان "دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي" والمعرض المصاحب له.

جرى التدشين بحضور المشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم ، ومشاركة مكاتب التعليم الأهلي في عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة والمستثمرين والمهتمين بالتعليم الأهلي، وذلك بقاعة بلاتسيو جدة.

وفي بداية الملتقى تم تدشين المعرض المصاحب للملتقى الذي اشتمل على عدد من التجارب التعليمية المتميزة للمدارس الأهلية بجدة.

وانطلقت فعاليات الملتقى الذي شارك فيه كل من جامعة الملك عبدالعزيز، ومركز الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأمانة جدة، وإدارة الدفاع المدني بجدة، و الغرفة التجارية .

‏وقال مدير عام تعليم جدة في افتتاح الملتقى: إن التعليم الأهلي هو الشريك الإستراتيجي والهام في العملية التعليمية، مؤكداً أن الملتقى يهدف إلى تقديم الدعم للتعليم الأهلي وتجاوز التحديات والصعوبات لتحسين نواتج التعلم ومواصلة المنافسة في المحافل الدولية وتمثيل الوطن خير تمثيل لتحقيق الرؤية الوطنية المباركة، متمنياً أن يخرج الملتقى بأهدافه المنشودة.

وبعد ذلك بدأت جلسات الملتقى بورقة عمل للبروفيسور هاني العمري تحدث من خلالها عن مفهوم وأسس الموازنات المالية في سوق العمل وكيفية تحقيق استثمار متوازن في التعليم الأهلي ، فيما اشتملت الجلسة الثانية على ورقة قدمها الدكتور خالد باجمال الذي استعرض فيها آمال وتطلعات التعليم الأهلي بمحافظة جدة.

‏وفي الجلسة الثالثة للملتقى تحدثت سارة نمشان من وكالة التعليم العام الأهلي في ورقتها عن البرامج المقدمة لدعم التعليم الأهلي، فيما اختتمت جلسات الملتقى بعرض تجربتي مدرستين؛ وهما مدارس الأندلس للبنين، ودار الحنان للبنات بجدة .

وتخلل الملتقى تكريم المدارس الأهلية التي حققت نتائج متميزة في اختبارات القدرات والتحصيلي، إضافة لتكريم المتحدثين في أوراق الملتقى ورعاته .

تعليم جدة ملتقى تمكين الاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أوراق عمل متخصصة وتجارب تعليمية متميزة في "ملتقى تمكين الاستثمار" بجدة
سبق

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم، الملتقى الذي نظمه مكتب التعليم الأهلي بجدة بعنوان "دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي" والمعرض المصاحب له.

جرى التدشين بحضور المشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم ، ومشاركة مكاتب التعليم الأهلي في عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة والمستثمرين والمهتمين بالتعليم الأهلي، وذلك بقاعة بلاتسيو جدة.

وفي بداية الملتقى تم تدشين المعرض المصاحب للملتقى الذي اشتمل على عدد من التجارب التعليمية المتميزة للمدارس الأهلية بجدة.

وانطلقت فعاليات الملتقى الذي شارك فيه كل من جامعة الملك عبدالعزيز، ومركز الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأمانة جدة، وإدارة الدفاع المدني بجدة، و الغرفة التجارية .

‏وقال مدير عام تعليم جدة في افتتاح الملتقى: إن التعليم الأهلي هو الشريك الإستراتيجي والهام في العملية التعليمية، مؤكداً أن الملتقى يهدف إلى تقديم الدعم للتعليم الأهلي وتجاوز التحديات والصعوبات لتحسين نواتج التعلم ومواصلة المنافسة في المحافل الدولية وتمثيل الوطن خير تمثيل لتحقيق الرؤية الوطنية المباركة، متمنياً أن يخرج الملتقى بأهدافه المنشودة.

وبعد ذلك بدأت جلسات الملتقى بورقة عمل للبروفيسور هاني العمري تحدث من خلالها عن مفهوم وأسس الموازنات المالية في سوق العمل وكيفية تحقيق استثمار متوازن في التعليم الأهلي ، فيما اشتملت الجلسة الثانية على ورقة قدمها الدكتور خالد باجمال الذي استعرض فيها آمال وتطلعات التعليم الأهلي بمحافظة جدة.

‏وفي الجلسة الثالثة للملتقى تحدثت سارة نمشان من وكالة التعليم العام الأهلي في ورقتها عن البرامج المقدمة لدعم التعليم الأهلي، فيما اختتمت جلسات الملتقى بعرض تجربتي مدرستين؛ وهما مدارس الأندلس للبنين، ودار الحنان للبنات بجدة .

وتخلل الملتقى تكريم المدارس الأهلية التي حققت نتائج متميزة في اختبارات القدرات والتحصيلي، إضافة لتكريم المتحدثين في أوراق الملتقى ورعاته .

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
07:38 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
10:30 PM

أوراق عمل متخصصة وتجارب تعليمية متميزة في "ملتقى تمكين الاستثمار" بجدة

دشنه "المسعودي" ونظمه مكتب التعليم الأهلي بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم، الملتقى الذي نظمه مكتب التعليم الأهلي بجدة بعنوان "دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي" والمعرض المصاحب له.

جرى التدشين بحضور المشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم ، ومشاركة مكاتب التعليم الأهلي في عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة والمستثمرين والمهتمين بالتعليم الأهلي، وذلك بقاعة بلاتسيو جدة.

وفي بداية الملتقى تم تدشين المعرض المصاحب للملتقى الذي اشتمل على عدد من التجارب التعليمية المتميزة للمدارس الأهلية بجدة.

وانطلقت فعاليات الملتقى الذي شارك فيه كل من جامعة الملك عبدالعزيز، ومركز الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأمانة جدة، وإدارة الدفاع المدني بجدة، و الغرفة التجارية .

‏وقال مدير عام تعليم جدة في افتتاح الملتقى: إن التعليم الأهلي هو الشريك الإستراتيجي والهام في العملية التعليمية، مؤكداً أن الملتقى يهدف إلى تقديم الدعم للتعليم الأهلي وتجاوز التحديات والصعوبات لتحسين نواتج التعلم ومواصلة المنافسة في المحافل الدولية وتمثيل الوطن خير تمثيل لتحقيق الرؤية الوطنية المباركة، متمنياً أن يخرج الملتقى بأهدافه المنشودة.

وبعد ذلك بدأت جلسات الملتقى بورقة عمل للبروفيسور هاني العمري تحدث من خلالها عن مفهوم وأسس الموازنات المالية في سوق العمل وكيفية تحقيق استثمار متوازن في التعليم الأهلي ، فيما اشتملت الجلسة الثانية على ورقة قدمها الدكتور خالد باجمال الذي استعرض فيها آمال وتطلعات التعليم الأهلي بمحافظة جدة.

‏وفي الجلسة الثالثة للملتقى تحدثت سارة نمشان من وكالة التعليم العام الأهلي في ورقتها عن البرامج المقدمة لدعم التعليم الأهلي، فيما اختتمت جلسات الملتقى بعرض تجربتي مدرستين؛ وهما مدارس الأندلس للبنين، ودار الحنان للبنات بجدة .

وتخلل الملتقى تكريم المدارس الأهلية التي حققت نتائج متميزة في اختبارات القدرات والتحصيلي، إضافة لتكريم المتحدثين في أوراق الملتقى ورعاته .

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