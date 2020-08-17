وبيّنت أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ومتطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) رجال.

إعلان نتائج القبول النهائي للأمن العام على رتبة "جندي" رجال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-17 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) رجال. وبيّنت أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ومتطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 05:30 PM

إعلان نتائج القبول النهائي للأمن العام على رتبة "جندي" رجال للاستعلام عن النتيجة والمتطلبات عبر بوابة "أبشر- التوظيف"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) رجال.

وبيّنت أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ومتطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result.