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إعلان فوز أشرف غني برئاسة أفغانستان

بعد مرور 5 أشهر على الاقتراع

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء) فوز الرئيس أشرف غني في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الاقتراع.

وذكرت المفوضية أن المرشح عبدالله عبدالله حل ثانيًا بعد "غني"، وفقًا لـ"رويترز".

ويرى معارضو "غني" أن الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر(أيلول) الماضي، شابها تزوير واسع النطاق وواجهت مشاكل فنية وهجمات ومخالفات.

الرئيس أشرف غني أفغانستان

الرئيسية/ أخبار العالم

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إعلان فوز أشرف غني برئاسة أفغانستان
سبق

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء) فوز الرئيس أشرف غني في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الاقتراع.

وذكرت المفوضية أن المرشح عبدالله عبدالله حل ثانيًا بعد "غني"، وفقًا لـ"رويترز".

ويرى معارضو "غني" أن الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر(أيلول) الماضي، شابها تزوير واسع النطاق وواجهت مشاكل فنية وهجمات ومخالفات.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:35 PM

إعلان فوز أشرف غني برئاسة أفغانستان

بعد مرور 5 أشهر على الاقتراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء) فوز الرئيس أشرف غني في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الاقتراع.

وذكرت المفوضية أن المرشح عبدالله عبدالله حل ثانيًا بعد "غني"، وفقًا لـ"رويترز".

ويرى معارضو "غني" أن الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر(أيلول) الماضي، شابها تزوير واسع النطاق وواجهت مشاكل فنية وهجمات ومخالفات.

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