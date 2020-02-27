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وصول دفعة من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة إلى الصين

تحتوي على معدات طبية وأجهزة وكمامات

وصلت الدفعة الأولى من المساعدات السعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى جنوب الصين، فيما ستصل غدًا مساعدات أخرى إلى مدينة أوهان الصينية، وأوضح السفير السعودي في الصين تركي الماضي أن المساعدات كبيرة جداً، حيث تحتوي على ٣٠٠ ألف كمامة فئة N95 و١٠٠ ألف بدلة عزل.

وتتكون الشحنة الأولى أيضاً من 18 وحدة من أجهزة التهوية و 120 وحدة من مضخات الحقن و 54 وحدة من أجهزة إزالة الرجفان، بالإضافة إلى مساعدات كبيرة .

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول دفعة من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة إلى الصين
سبق

وصلت الدفعة الأولى من المساعدات السعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى جنوب الصين، فيما ستصل غدًا مساعدات أخرى إلى مدينة أوهان الصينية، وأوضح السفير السعودي في الصين تركي الماضي أن المساعدات كبيرة جداً، حيث تحتوي على ٣٠٠ ألف كمامة فئة N95 و١٠٠ ألف بدلة عزل.

وتتكون الشحنة الأولى أيضاً من 18 وحدة من أجهزة التهوية و 120 وحدة من مضخات الحقن و 54 وحدة من أجهزة إزالة الرجفان، بالإضافة إلى مساعدات كبيرة .

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
07:46 PM

وصول دفعة من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة إلى الصين

تحتوي على معدات طبية وأجهزة وكمامات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
4,078

وصلت الدفعة الأولى من المساعدات السعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى جنوب الصين، فيما ستصل غدًا مساعدات أخرى إلى مدينة أوهان الصينية، وأوضح السفير السعودي في الصين تركي الماضي أن المساعدات كبيرة جداً، حيث تحتوي على ٣٠٠ ألف كمامة فئة N95 و١٠٠ ألف بدلة عزل.

وتتكون الشحنة الأولى أيضاً من 18 وحدة من أجهزة التهوية و 120 وحدة من مضخات الحقن و 54 وحدة من أجهزة إزالة الرجفان، بالإضافة إلى مساعدات كبيرة .

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