النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مختص: خلع الملابس عند الوصول إلى البيت وتعقيم اليدين ضروريان لمكافحة كورونا

"المطيري": مشاركة المجتمع في الوقاية من هذه الجائحة مطلوبة ومهمة

اقترح الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري، خلع الملابس عند الوصول إلى البيت؛ للحماية من "كورونا" ووضعها في "كيس" لغسلها مع أهمية تنظيف اليدين باستمرار.

وقال المطيري لـ"سبق" في هذه الأيام ومع تسجيل حالات إصابة بعدوى كورونا في المملكة؛ فإن مشاركة المجتمع في الوقاية من هذه الجائحة مهمة.

وأكد أن هناك مظاهر عديدة لمشاركة المجتمع في الوقاية من كورونا؛ ومنها خلع الملابس والأحذية عند الوصول إلى المنزل بعد التسوق أو زيارة المنشآت الصحية؛ لأن الملابس قد تتعرض للاحتكاك مع الأسطح في تلك الأماكن مثل عربات التسوق والكراسي وهناك احتمال لنقل ذلك إلى المنزل.

وأردف: الخطر يزيد مع ملابس الممارسين الصحيين؛ لأنها تتعرض للتلوث أثناء ممارسة مهامهم في تقديم الرعاية الصحية.

وأضاف "المطيري" أن فيروس كورونا يعيش على الأسطح لثلاثة أيام وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة؛ وبالتالي فإن الملابس قد تتعرض للاحتكاك والتلوث بهذا الفيروس.

واختتم بأنه ينبغي على العامة والممارسين الصحيين خلع الملابس وغسلها مباشرة، ووضع الأحذية في مكان مخصص لها، كما ينبغي على الممارسين الصحيين أيضًا عدم التسوق بملابس العمل، والذي بدوره يحمي الآخرين من انتقال العدوى لهم؛ متمنيًا للجميع السلامة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مختص: خلع الملابس عند الوصول إلى البيت وتعقيم اليدين ضروريان لمكافحة كورونا
سبق

اقترح الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري، خلع الملابس عند الوصول إلى البيت؛ للحماية من "كورونا" ووضعها في "كيس" لغسلها مع أهمية تنظيف اليدين باستمرار.

وقال المطيري لـ"سبق" في هذه الأيام ومع تسجيل حالات إصابة بعدوى كورونا في المملكة؛ فإن مشاركة المجتمع في الوقاية من هذه الجائحة مهمة.

وأكد أن هناك مظاهر عديدة لمشاركة المجتمع في الوقاية من كورونا؛ ومنها خلع الملابس والأحذية عند الوصول إلى المنزل بعد التسوق أو زيارة المنشآت الصحية؛ لأن الملابس قد تتعرض للاحتكاك مع الأسطح في تلك الأماكن مثل عربات التسوق والكراسي وهناك احتمال لنقل ذلك إلى المنزل.

وأردف: الخطر يزيد مع ملابس الممارسين الصحيين؛ لأنها تتعرض للتلوث أثناء ممارسة مهامهم في تقديم الرعاية الصحية.

وأضاف "المطيري" أن فيروس كورونا يعيش على الأسطح لثلاثة أيام وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة؛ وبالتالي فإن الملابس قد تتعرض للاحتكاك والتلوث بهذا الفيروس.

واختتم بأنه ينبغي على العامة والممارسين الصحيين خلع الملابس وغسلها مباشرة، ووضع الأحذية في مكان مخصص لها، كما ينبغي على الممارسين الصحيين أيضًا عدم التسوق بملابس العمل، والذي بدوره يحمي الآخرين من انتقال العدوى لهم؛ متمنيًا للجميع السلامة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:59 AM

مختص: خلع الملابس عند الوصول إلى البيت وتعقيم اليدين ضروريان لمكافحة كورونا

"المطيري": مشاركة المجتمع في الوقاية من هذه الجائحة مطلوبة ومهمة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
996

اقترح الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري، خلع الملابس عند الوصول إلى البيت؛ للحماية من "كورونا" ووضعها في "كيس" لغسلها مع أهمية تنظيف اليدين باستمرار.

وقال المطيري لـ"سبق" في هذه الأيام ومع تسجيل حالات إصابة بعدوى كورونا في المملكة؛ فإن مشاركة المجتمع في الوقاية من هذه الجائحة مهمة.

وأكد أن هناك مظاهر عديدة لمشاركة المجتمع في الوقاية من كورونا؛ ومنها خلع الملابس والأحذية عند الوصول إلى المنزل بعد التسوق أو زيارة المنشآت الصحية؛ لأن الملابس قد تتعرض للاحتكاك مع الأسطح في تلك الأماكن مثل عربات التسوق والكراسي وهناك احتمال لنقل ذلك إلى المنزل.

وأردف: الخطر يزيد مع ملابس الممارسين الصحيين؛ لأنها تتعرض للتلوث أثناء ممارسة مهامهم في تقديم الرعاية الصحية.

وأضاف "المطيري" أن فيروس كورونا يعيش على الأسطح لثلاثة أيام وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة؛ وبالتالي فإن الملابس قد تتعرض للاحتكاك والتلوث بهذا الفيروس.

واختتم بأنه ينبغي على العامة والممارسين الصحيين خلع الملابس وغسلها مباشرة، ووضع الأحذية في مكان مخصص لها، كما ينبغي على الممارسين الصحيين أيضًا عدم التسوق بملابس العمل، والذي بدوره يحمي الآخرين من انتقال العدوى لهم؛ متمنيًا للجميع السلامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,897
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,594
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,929

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة