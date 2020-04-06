مختص: خلع الملابس عند الوصول إلى البيت وتعقيم اليدين ضروريان لمكافحة كورونا

"المطيري": مشاركة المجتمع في الوقاية من هذه الجائحة مطلوبة ومهمة

اقترح الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري، خلع الملابس عند الوصول إلى البيت؛ للحماية من "كورونا" ووضعها في "كيس" لغسلها مع أهمية تنظيف اليدين باستمرار.

وقال المطيري لـ"سبق" في هذه الأيام ومع تسجيل حالات إصابة بعدوى كورونا في المملكة؛ فإن مشاركة المجتمع في الوقاية من هذه الجائحة مهمة.

وأكد أن هناك مظاهر عديدة لمشاركة المجتمع في الوقاية من كورونا؛ ومنها خلع الملابس والأحذية عند الوصول إلى المنزل بعد التسوق أو زيارة المنشآت الصحية؛ لأن الملابس قد تتعرض للاحتكاك مع الأسطح في تلك الأماكن مثل عربات التسوق والكراسي وهناك احتمال لنقل ذلك إلى المنزل.

وأردف: الخطر يزيد مع ملابس الممارسين الصحيين؛ لأنها تتعرض للتلوث أثناء ممارسة مهامهم في تقديم الرعاية الصحية.

وأضاف "المطيري" أن فيروس كورونا يعيش على الأسطح لثلاثة أيام وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة؛ وبالتالي فإن الملابس قد تتعرض للاحتكاك والتلوث بهذا الفيروس.

واختتم بأنه ينبغي على العامة والممارسين الصحيين خلع الملابس وغسلها مباشرة، ووضع الأحذية في مكان مخصص لها، كما ينبغي على الممارسين الصحيين أيضًا عدم التسوق بملابس العمل، والذي بدوره يحمي الآخرين من انتقال العدوى لهم؛ متمنيًا للجميع السلامة.