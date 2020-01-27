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"موانئ": 7 ملايين حاوية صادرة وواردة خلال عام 2019

بنسبة زيادة 8.02 % والقادمة عبر 12731 سفينة تجارية

حقّقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2019، بواقع 7 ملايين حاوية، بنسبة زيادة بلغت 8.02% والقادمة عبر 12731 سفينة تجارية.

وبلغ عدد إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال العام المنصرم 262 مليون طن، وبلغت أعداد الركاب 1.3 مليون راكب، فيما بلغ عدد العربات 798 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 6 ملايين رأس من الماشية، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.

وتأتي هذه الزيادة في أعداد الحاويات تأكيداً عن مدى القدرات والإمكانات المتطورة والخدمات التشغيلية واللوجستية التنافسية التي تتمتع بها الموانئ السعودية، إلى جانب مرونة وسهولة الإجراءات بها، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها.

وتسعى "موانئ" إلى الإسهام في تحقيق ركائز ومستهدفات رؤية بلادنا الطموحة عبر الاستفادة المثلى للموقع الإستراتيجي للمملكة واستغلال القدرات والخدمات والطاقات الاستيعابية بالموانئ السعودية من خلال تطوير بيئة إدارتها وتشغيلها؛ بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي الوطني وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.

الهيئة العامة للموانئ موانئ الموانئ السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موانئ": 7 ملايين حاوية صادرة وواردة خلال عام 2019
سبق

حقّقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2019، بواقع 7 ملايين حاوية، بنسبة زيادة بلغت 8.02% والقادمة عبر 12731 سفينة تجارية.

وبلغ عدد إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال العام المنصرم 262 مليون طن، وبلغت أعداد الركاب 1.3 مليون راكب، فيما بلغ عدد العربات 798 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 6 ملايين رأس من الماشية، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.

وتأتي هذه الزيادة في أعداد الحاويات تأكيداً عن مدى القدرات والإمكانات المتطورة والخدمات التشغيلية واللوجستية التنافسية التي تتمتع بها الموانئ السعودية، إلى جانب مرونة وسهولة الإجراءات بها، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها.

وتسعى "موانئ" إلى الإسهام في تحقيق ركائز ومستهدفات رؤية بلادنا الطموحة عبر الاستفادة المثلى للموقع الإستراتيجي للمملكة واستغلال القدرات والخدمات والطاقات الاستيعابية بالموانئ السعودية من خلال تطوير بيئة إدارتها وتشغيلها؛ بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي الوطني وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
11:23 AM

"موانئ": 7 ملايين حاوية صادرة وواردة خلال عام 2019

بنسبة زيادة 8.02 % والقادمة عبر 12731 سفينة تجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقّقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2019، بواقع 7 ملايين حاوية، بنسبة زيادة بلغت 8.02% والقادمة عبر 12731 سفينة تجارية.

وبلغ عدد إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال العام المنصرم 262 مليون طن، وبلغت أعداد الركاب 1.3 مليون راكب، فيما بلغ عدد العربات 798 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 6 ملايين رأس من الماشية، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.

وتأتي هذه الزيادة في أعداد الحاويات تأكيداً عن مدى القدرات والإمكانات المتطورة والخدمات التشغيلية واللوجستية التنافسية التي تتمتع بها الموانئ السعودية، إلى جانب مرونة وسهولة الإجراءات بها، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها.

وتسعى "موانئ" إلى الإسهام في تحقيق ركائز ومستهدفات رؤية بلادنا الطموحة عبر الاستفادة المثلى للموقع الإستراتيجي للمملكة واستغلال القدرات والخدمات والطاقات الاستيعابية بالموانئ السعودية من خلال تطوير بيئة إدارتها وتشغيلها؛ بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي الوطني وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.

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