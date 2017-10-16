"الجهني" ينال الماجستير في علوم الحديث بامتياز

حصل ماجد بن حامد الجهني، المحاضر في جامعة أم القرى، على درجة الماجستير في علوم الحديث بتقدير "ممتاز".

"سبق" تبارك للجهني حصوله على درجة الماجستير، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والتوفيق.