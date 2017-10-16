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"الجهني" ينال الماجستير في علوم الحديث بامتياز

حصل ماجد بن حامد الجهني، المحاضر في جامعة أم القرى، على درجة الماجستير في علوم الحديث بتقدير "ممتاز".

"سبق" تبارك للجهني حصوله على درجة الماجستير، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والتوفيق.

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"الجهني" ينال الماجستير في علوم الحديث بامتياز
سبق

حصل ماجد بن حامد الجهني، المحاضر في جامعة أم القرى، على درجة الماجستير في علوم الحديث بتقدير "ممتاز".

"سبق" تبارك للجهني حصوله على درجة الماجستير، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والتوفيق.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
09:21 PM

"الجهني" ينال الماجستير في علوم الحديث بامتياز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل ماجد بن حامد الجهني، المحاضر في جامعة أم القرى، على درجة الماجستير في علوم الحديث بتقدير "ممتاز".

"سبق" تبارك للجهني حصوله على درجة الماجستير، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والتوفيق.

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