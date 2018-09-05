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"العدل" توثّق 16 ألف عقد تأسيس إلكتروني للشركات خلال عام

الرياض في المقدمة بـ 7940 عقداً تليها مكة بـ 4320 عقداً

كشفت منصّة ذكاء الأعمال بوزارة العدل، أنّ إجمالي عقود تأسيس الشركات الموثقة بلغ 16 ألف عقد خلال العام الجاري.

يأتي ذلك عقب إطلاق خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة والاستثمار، التي تمكِّن العملاء من توثيق عقود التأسيس للشركات إلكترونياً دون الحاجة إلى حضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كاتب العدل.

ووفقاً للمنصّة، فإنّ منطقة الرياض تصدّرت القائمة بـ 7940 عقداً، تليها منطقة مكة المكرّمة بـ 4320 عقداً، ثم المنطقة الشرقية بـ 2762 عقداً.

وسجّلت منطقة القصيم 356 عقداً، تليها المدينة المنوّرة بـ 206 عقود، ثم عسير بـ 103 عقود، فمنطقة حائل بـ 72 عقداً، تليها منطقة نجران بـ 66 عقداً.

وأتت منطقة تبوك بـ 24 عقداً، ثم منطقتا الجوف وجازان مجتمعتين بـ 22 عقداً، وبعدهما منطقتا الباحة والحدود الشمالية بستة عقود، مسجلتين بذلك أقل عدد من العقود.

وأتاحت وزارة العدل عديداً من الخدمات التي تصب في مصلحة المستثمرين ورواد الأعمال وتحفظ أوقاتهم وتمنحهم مرونة في إنجاز أعمالهم المتعلقة بالوكالات والقضايا التجارية إلكترونياً في أيّ وقت وبشكل يتجاوز الزيارات لكتابات العدل والمحاكم وغيرها.

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"العدل" توثّق 16 ألف عقد تأسيس إلكتروني للشركات خلال عام
سبق

كشفت منصّة ذكاء الأعمال بوزارة العدل، أنّ إجمالي عقود تأسيس الشركات الموثقة بلغ 16 ألف عقد خلال العام الجاري.

يأتي ذلك عقب إطلاق خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة والاستثمار، التي تمكِّن العملاء من توثيق عقود التأسيس للشركات إلكترونياً دون الحاجة إلى حضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كاتب العدل.

ووفقاً للمنصّة، فإنّ منطقة الرياض تصدّرت القائمة بـ 7940 عقداً، تليها منطقة مكة المكرّمة بـ 4320 عقداً، ثم المنطقة الشرقية بـ 2762 عقداً.

وسجّلت منطقة القصيم 356 عقداً، تليها المدينة المنوّرة بـ 206 عقود، ثم عسير بـ 103 عقود، فمنطقة حائل بـ 72 عقداً، تليها منطقة نجران بـ 66 عقداً.

وأتت منطقة تبوك بـ 24 عقداً، ثم منطقتا الجوف وجازان مجتمعتين بـ 22 عقداً، وبعدهما منطقتا الباحة والحدود الشمالية بستة عقود، مسجلتين بذلك أقل عدد من العقود.

وأتاحت وزارة العدل عديداً من الخدمات التي تصب في مصلحة المستثمرين ورواد الأعمال وتحفظ أوقاتهم وتمنحهم مرونة في إنجاز أعمالهم المتعلقة بالوكالات والقضايا التجارية إلكترونياً في أيّ وقت وبشكل يتجاوز الزيارات لكتابات العدل والمحاكم وغيرها.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
02:03 PM

"العدل" توثّق 16 ألف عقد تأسيس إلكتروني للشركات خلال عام

الرياض في المقدمة بـ 7940 عقداً تليها مكة بـ 4320 عقداً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت منصّة ذكاء الأعمال بوزارة العدل، أنّ إجمالي عقود تأسيس الشركات الموثقة بلغ 16 ألف عقد خلال العام الجاري.

يأتي ذلك عقب إطلاق خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة والاستثمار، التي تمكِّن العملاء من توثيق عقود التأسيس للشركات إلكترونياً دون الحاجة إلى حضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كاتب العدل.

ووفقاً للمنصّة، فإنّ منطقة الرياض تصدّرت القائمة بـ 7940 عقداً، تليها منطقة مكة المكرّمة بـ 4320 عقداً، ثم المنطقة الشرقية بـ 2762 عقداً.

وسجّلت منطقة القصيم 356 عقداً، تليها المدينة المنوّرة بـ 206 عقود، ثم عسير بـ 103 عقود، فمنطقة حائل بـ 72 عقداً، تليها منطقة نجران بـ 66 عقداً.

وأتت منطقة تبوك بـ 24 عقداً، ثم منطقتا الجوف وجازان مجتمعتين بـ 22 عقداً، وبعدهما منطقتا الباحة والحدود الشمالية بستة عقود، مسجلتين بذلك أقل عدد من العقود.

وأتاحت وزارة العدل عديداً من الخدمات التي تصب في مصلحة المستثمرين ورواد الأعمال وتحفظ أوقاتهم وتمنحهم مرونة في إنجاز أعمالهم المتعلقة بالوكالات والقضايا التجارية إلكترونياً في أيّ وقت وبشكل يتجاوز الزيارات لكتابات العدل والمحاكم وغيرها.

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