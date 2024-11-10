وفاة فتاة بعد سقوطها من أحد المنازل بـ"قلوة الباحة"

باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة بلاغاً عن سقوط فتاة من أحد المباني بمحافظة قلوة في عقدها الثالث، لتلقى مصرعها في الحال.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة بلاغاً عن سقوط فتاة من أحد المباني بمحافظة قلوة في عقدها الثالث، لتلقى مصرعها في الحال.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة بلاغاً عن سقوط فتاة من أحد المباني بمحافظة قلوة في عقدها الثالث، لتلقى مصرعها في الحال.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة بلاغاً عن سقوط فتاة من أحد المباني بمحافظة قلوة في عقدها الثالث، لتلقى مصرعها في الحال.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.