باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة بلاغاً عن سقوط فتاة من أحد المباني بمحافظة قلوة في عقدها الثالث، لتلقى مصرعها في الحال.

وفاة فتاة بعد سقوطها من أحد المنازل بـ"قلوة الباحة" أحمد العبدالله سبق 2020-11-10 باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة بلاغاً عن سقوط فتاة من أحد المباني بمحافظة قلوة في عقدها الثالث، لتلقى مصرعها في الحال. "سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 03:14 PM

وفاة فتاة بعد سقوطها من أحد المنازل بـ"قلوة الباحة" الجهات الأمنية باشرت.. لقيت مصرعها في الحال





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باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة بلاغاً عن سقوط فتاة من أحد المباني بمحافظة قلوة في عقدها الثالث، لتلقى مصرعها في الحال.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.