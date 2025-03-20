"صحة الطائف" تعلن تعليق مواعيد "فحص ما قبل الزواج"
دعت للالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"
أعلنت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف تعليق مواعيد فحص ما قبل الزواج حتى إشعار آخر.
ويشمل تعليق المواعيد عدم استقبال وتسجيل المقبلين على الزواج بمراكز الفحص في بنك الدم المركزي بالطائف ومستشفيات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان والسحن والقريع وأم الدوم وظلم.
وطالبت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف الجميع بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
الطائف
وزارة الصحة
صحة الطائف
فحص ما قبل الزواج
فيروس كورونا الجديد
"صحة الطائف" تعلن تعليق مواعيد "فحص ما قبل الزواج"
محمد الزامل
سبق
2020-03-20
أعلنت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف تعليق مواعيد فحص ما قبل الزواج حتى إشعار آخر.
ويشمل تعليق المواعيد عدم استقبال وتسجيل المقبلين على الزواج بمراكز الفحص في بنك الدم المركزي بالطائف ومستشفيات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان والسحن والقريع وأم الدوم وظلم.
وطالبت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف الجميع بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:44 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:54 PM
"صحة الطائف" تعلن تعليق مواعيد "فحص ما قبل الزواج"
دعت للالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"
أعلنت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف تعليق مواعيد فحص ما قبل الزواج حتى إشعار آخر.
ويشمل تعليق المواعيد عدم استقبال وتسجيل المقبلين على الزواج بمراكز الفحص في بنك الدم المركزي بالطائف ومستشفيات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان والسحن والقريع وأم الدوم وظلم.
وطالبت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف الجميع بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.