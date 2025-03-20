النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الطائف" تعلن تعليق مواعيد "فحص ما قبل الزواج"

دعت للالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

أعلنت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف تعليق مواعيد فحص ما قبل الزواج حتى إشعار آخر.

ويشمل تعليق المواعيد عدم استقبال وتسجيل المقبلين على الزواج بمراكز الفحص في بنك الدم المركزي بالطائف ومستشفيات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان والسحن والقريع وأم الدوم وظلم.

وطالبت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف الجميع بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الطائف وزارة الصحة صحة الطائف فحص ما قبل الزواج فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الطائف" تعلن تعليق مواعيد "فحص ما قبل الزواج"
سبق

أعلنت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف تعليق مواعيد فحص ما قبل الزواج حتى إشعار آخر.

ويشمل تعليق المواعيد عدم استقبال وتسجيل المقبلين على الزواج بمراكز الفحص في بنك الدم المركزي بالطائف ومستشفيات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان والسحن والقريع وأم الدوم وظلم.

وطالبت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف الجميع بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:44 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:54 PM

"صحة الطائف" تعلن تعليق مواعيد "فحص ما قبل الزواج"

دعت للالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

A A A
محمد الزامل - الخرمة
0
4,167

أعلنت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف تعليق مواعيد فحص ما قبل الزواج حتى إشعار آخر.

ويشمل تعليق المواعيد عدم استقبال وتسجيل المقبلين على الزواج بمراكز الفحص في بنك الدم المركزي بالطائف ومستشفيات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان والسحن والقريع وأم الدوم وظلم.

وطالبت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف الجميع بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,986
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,869
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,162

المقالات

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة