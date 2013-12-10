الجاسر: ميزانية 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق

السواحة: المملكة في المركز الثالث عالميًّا في الجيل الخامس

قال وزير النقل المهندس صالح الجاسر، خلال ملتقى الميزانية اليوم: إن ميزانية عام 2020، لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق؛ مؤكدًا أن الوزارة تتطلع لمزيد من الاستثمارات في القطاع، وزيادة نسبة التكامل بين أنماط النقل المختلفة.

وتابع: تم استثمار 400 مليار ريال في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف "الجاسر": من أولويات الوزارة رفعُ مستوى السلامة والجودة في الطرق والتشغيل الكامل لمطار جدة، ووضع الرؤية لتوسعة مطار الملك خالد، إضافة إلى إطلاق خمسة مشاريع في المطارات الأخرى خلال عام 2020.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة حصة المسافنة في قطاع الموانئ بالمنطقة؛ لافتًا إلى إصدار اتفاقية لاستكمال الدراسة وطريقة التمويل المناسبة لتنفيذ مشروع الجسر البري؛ وذلك قبل يومين.

وتابع "الجاسر": الوزارة تستهدف تنفيذ النقل العام بثلاث مدن في المملكة، وتطوير خدمات الأجرة بهوية حديثة وخدمات عالية ومعممة على مستوى المملكة.

من جهة أخرى، كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، أن المملكة تحتل المركز الثالث عالميًّا بعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في الجيل الخامس.

وقال "السواحة" خلال ملتقى الميزانية المنعقد اليوم: الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا بنحو 40 مليار ريال في المملكة، ومن المتوقع أن يخلق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة 133 مليون وظيفة في العالم خلال السنوات العشر القادمة؛ فيما ستتلاشى 75 مليون وظيفة.

وأضاف: 58 مليون وظيفة جديدة، حصة المملكة العادلة منها؛ باعتبارها الاقتصاد رقم 18 في العالم ستكون بنحو 0.5% إلى 1%، وهناك فرصة أمام القطاع الخاص والرياديين لانتهاز هذه الفرصة.

وحول منجزات هذا العام، أشار "السواحة" إلى ارتفاع نِسَب مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.6% إلى 4% خلال عام 2019، إضافة إلى ارتفاع نسبة التوطين من 40% إلى 44%.