النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يندرج تحت برنامج جودة الحياة .. "العلا" تشهد حفل تدشين "طواف السعودية 2022"

بحضور نائب وزير الرياضة

بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، شهدت محافظة العلا اليوم الاثنين، حفل تدشين سباق "طواف السعودية 2022"، الذي يقام في المملكة للمرة الثانية وتنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات وتحت مظلة الاتحاد الدولي UCI.

وينطلق سباق "طواف السعودية 2022" الذي يندرج تحت برنامج جودة الحياة يوم غدٍ الثلاثاء في مرحلته الأولى، ويستمر حتى السبت المقبل 5 فبراير 2022م، بمشاركة 15 فريقاً عالمياً، وبمسافة تبلغ 831.3كم.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم أمام "جبل الفيل" أحد أبرز المعالم السياحية في العلا، استعراض الفرق المشاركة وهي: بحرين فيكتوريوس (بريطانيا)، بورا - هانسجروهي (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، لوتو سودال (بلجيكا)، "كويك ستيب ألفا فينيل" (بلجيكا)، بايك إكسينج – جيكو (أستراليا)، فريق DSM (هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات)، ألبسين-فينيكس (بلجيكا)، بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم (فرنسا)، أركيا – سامسيك (فرنسا)، توتال إنرجيز (فرنسا)، فريق ركوب الدراجات أونو إكس برو (النرويج)، الفريق الكويتي المحترف للدراجات (الكويت)، تيرينجانو بوليجن للدراجات (ماليزيا).

كما تضمن الحفل عرضاً لتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، حيث ستنطلق غداً المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي "وينتر بارك"، فيما تبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، أما الجولة الثالثة فستبدأ من أمام بئر تيماء هداج، على أن تكون المرحلة الرابعة من المنتزه الشتوي، فيما سيختتم السباق في جولته الخامسة بالبلدة القديمة في العلا.

الجدير بالذكر أن السباق سيصاحبه عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، في مقدمتها سباق الجمهور، والسباق النسائي، وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباقٍ مخصص للأطفال.

طواف السعودية 2022 العلا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
يندرج تحت برنامج جودة الحياة .. "العلا" تشهد حفل تدشين "طواف السعودية 2022"
سبق

بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، شهدت محافظة العلا اليوم الاثنين، حفل تدشين سباق "طواف السعودية 2022"، الذي يقام في المملكة للمرة الثانية وتنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات وتحت مظلة الاتحاد الدولي UCI.

وينطلق سباق "طواف السعودية 2022" الذي يندرج تحت برنامج جودة الحياة يوم غدٍ الثلاثاء في مرحلته الأولى، ويستمر حتى السبت المقبل 5 فبراير 2022م، بمشاركة 15 فريقاً عالمياً، وبمسافة تبلغ 831.3كم.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم أمام "جبل الفيل" أحد أبرز المعالم السياحية في العلا، استعراض الفرق المشاركة وهي: بحرين فيكتوريوس (بريطانيا)، بورا - هانسجروهي (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، لوتو سودال (بلجيكا)، "كويك ستيب ألفا فينيل" (بلجيكا)، بايك إكسينج – جيكو (أستراليا)، فريق DSM (هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات)، ألبسين-فينيكس (بلجيكا)، بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم (فرنسا)، أركيا – سامسيك (فرنسا)، توتال إنرجيز (فرنسا)، فريق ركوب الدراجات أونو إكس برو (النرويج)، الفريق الكويتي المحترف للدراجات (الكويت)، تيرينجانو بوليجن للدراجات (ماليزيا).

كما تضمن الحفل عرضاً لتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، حيث ستنطلق غداً المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي "وينتر بارك"، فيما تبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، أما الجولة الثالثة فستبدأ من أمام بئر تيماء هداج، على أن تكون المرحلة الرابعة من المنتزه الشتوي، فيما سيختتم السباق في جولته الخامسة بالبلدة القديمة في العلا.

الجدير بالذكر أن السباق سيصاحبه عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، في مقدمتها سباق الجمهور، والسباق النسائي، وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباقٍ مخصص للأطفال.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
08:49 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:14 AM

يندرج تحت برنامج جودة الحياة .. "العلا" تشهد حفل تدشين "طواف السعودية 2022"

بحضور نائب وزير الرياضة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - العلا
1
1,589

بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، شهدت محافظة العلا اليوم الاثنين، حفل تدشين سباق "طواف السعودية 2022"، الذي يقام في المملكة للمرة الثانية وتنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات وتحت مظلة الاتحاد الدولي UCI.

وينطلق سباق "طواف السعودية 2022" الذي يندرج تحت برنامج جودة الحياة يوم غدٍ الثلاثاء في مرحلته الأولى، ويستمر حتى السبت المقبل 5 فبراير 2022م، بمشاركة 15 فريقاً عالمياً، وبمسافة تبلغ 831.3كم.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم أمام "جبل الفيل" أحد أبرز المعالم السياحية في العلا، استعراض الفرق المشاركة وهي: بحرين فيكتوريوس (بريطانيا)، بورا - هانسجروهي (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، لوتو سودال (بلجيكا)، "كويك ستيب ألفا فينيل" (بلجيكا)، بايك إكسينج – جيكو (أستراليا)، فريق DSM (هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات)، ألبسين-فينيكس (بلجيكا)، بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم (فرنسا)، أركيا – سامسيك (فرنسا)، توتال إنرجيز (فرنسا)، فريق ركوب الدراجات أونو إكس برو (النرويج)، الفريق الكويتي المحترف للدراجات (الكويت)، تيرينجانو بوليجن للدراجات (ماليزيا).

كما تضمن الحفل عرضاً لتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، حيث ستنطلق غداً المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي "وينتر بارك"، فيما تبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، أما الجولة الثالثة فستبدأ من أمام بئر تيماء هداج، على أن تكون المرحلة الرابعة من المنتزه الشتوي، فيما سيختتم السباق في جولته الخامسة بالبلدة القديمة في العلا.

الجدير بالذكر أن السباق سيصاحبه عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، في مقدمتها سباق الجمهور، والسباق النسائي، وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباقٍ مخصص للأطفال.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة