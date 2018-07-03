الشملاني يحتفي بزواج نجله بالرياض

احتفى خالد بن محمد الشملاني بزواج نجله "عبدالله" يوم أمس الأول في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، وسط حضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين تمنوا للعريس حياة سعيدة. من جانبه عبر "الشملاني" عن شكره وتقديره لمن حضر وهنّأ متمنياً لهم التوفيق.