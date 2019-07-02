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"صحة عسير" تكشف تفاصيل مصابي الاعتداء على مطار أبها

8 حالات غادرت بعد تلقي الخدمات الإسعافية والعلاجية

كشف المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أنه وإلحاقاً للبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بشأن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، فإنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن هذا الهجوم الإرهابي، تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة.

وقال "آل شايع": تم تطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات، وباشرت الفرق الإسعافية وفرق القيادة الميدانية ومركبات التدخل السريع موقع الحدث.

وأضاف: نتج عن الهجوم الإرهابي إصابة 9 أشخاص مدنيين "ثمانية سعوديين وهندي واحد" بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، من بينها ست حالات متوسطة وثلاث حالات طفيفة.

وأردف: جميع الحالات في وضع مستقر بشكل عام، وتم نقل جميع المصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.

وقال "آل شايع": تم تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة للمصابين وغادر ثمانية منهم المستشفيات فيما قرر الفريق الطبي المختص تنويم أحد المصابين حتى تماثله للشفاء التام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير" تكشف تفاصيل مصابي الاعتداء على مطار أبها
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أنه وإلحاقاً للبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بشأن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، فإنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن هذا الهجوم الإرهابي، تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة.

وقال "آل شايع": تم تطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات، وباشرت الفرق الإسعافية وفرق القيادة الميدانية ومركبات التدخل السريع موقع الحدث.

وأضاف: نتج عن الهجوم الإرهابي إصابة 9 أشخاص مدنيين "ثمانية سعوديين وهندي واحد" بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، من بينها ست حالات متوسطة وثلاث حالات طفيفة.

وأردف: جميع الحالات في وضع مستقر بشكل عام، وتم نقل جميع المصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.

وقال "آل شايع": تم تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة للمصابين وغادر ثمانية منهم المستشفيات فيما قرر الفريق الطبي المختص تنويم أحد المصابين حتى تماثله للشفاء التام.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
05:22 PM

"صحة عسير" تكشف تفاصيل مصابي الاعتداء على مطار أبها

8 حالات غادرت بعد تلقي الخدمات الإسعافية والعلاجية

A A A
محمد طيران - أبها
1
8,447

كشف المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أنه وإلحاقاً للبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بشأن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، فإنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن هذا الهجوم الإرهابي، تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة.

وقال "آل شايع": تم تطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات، وباشرت الفرق الإسعافية وفرق القيادة الميدانية ومركبات التدخل السريع موقع الحدث.

وأضاف: نتج عن الهجوم الإرهابي إصابة 9 أشخاص مدنيين "ثمانية سعوديين وهندي واحد" بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، من بينها ست حالات متوسطة وثلاث حالات طفيفة.

وأردف: جميع الحالات في وضع مستقر بشكل عام، وتم نقل جميع المصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.

وقال "آل شايع": تم تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة للمصابين وغادر ثمانية منهم المستشفيات فيما قرر الفريق الطبي المختص تنويم أحد المصابين حتى تماثله للشفاء التام.

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