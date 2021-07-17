بعد انسحاب السعودية.. جماهير نيوكاسل تخرج في احتجاجات بلندن

لافتات أمام مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون للمطالبة بإتمام الصفقة

خرجت جماهير نيوكاسل البريطاني، يوم أمس الجمعة، في احتجاجات بشوارع لندن مطالبين المسؤولين في الدوري الإنجليزي بضرورة تقديم إجابات مقنعة على سبب فشل صفقة استحواذ السعودية على النادي.

وتوجهت مجموعة من جماهير النادي البريطاني إلى مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رافعين عددًا من اللافتات مطالبين بإتمام الصفقة مع السعودية.

وفي يوليو 2020 أعلنت المجموعة الاستثمارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة الانسحاب بشكل رسمي من الاستمرار في إجراءات الاستحواذ على شركة نيوكاسل يونايتد المحدودة، ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم المحدود، بعد مماطلة غير مبررة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

وجاء في البيان: "مع تقدير عميق لمجتمع نيوكاسل، وأهمية ناديه لكرة القدم، اتخذنا قرار سحب اهتمامنا بالحصول على نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".

وأضافت المجموعة: "لسوء الحظ فإن العملية المطولة في ظل الظروف الحالية، إلى جانب عدم اليقين العالمي، جعلت الاستثمار المحتمل لم يعد مجديًا تجاريًّا".