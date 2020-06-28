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‫في ظل كورونا.. "مكافحة المخدرات بالدواسر" تدشن حملة توعية عبر اللوحات الإرشادية

قامت الفرق ميدانياً بتوزيع بروشورات توعوية على المواطنين والمقيمين بالمحافظة

دشنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر، برامج وفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عن طريق اللوحات الإلكترونية بشوارع المحافظة، والتي تهدف من خلالها لتوعية المجتمع من أضرارها؛ في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا "كوفيد-١٩".

وفي التفاصيل، اعتمدت إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة، خطتها لهذا العام، تحت شعار "حياتك تهمنا"، على الرغم من ما تمر به المملكة من ظروف بسبب جائحة كورونا، من خلال تفعيل عدد كبير من اللوحات الإلكترونية والإرشادية في شوارع المحافظة للتحذير من تعاطي وترويج المخدرات أو المتاجرة فيها.

‫وقامت الفرق التابعة للمكافحة ميدانياً بتوزيع عدد من البروشورات التوعوية على المواطنين والمقيمين بالمحافظة، إلى جانب تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر التصاميم التوعوية المتنوعة.

‫من جانبه، أشاد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود بالجهود المقدرة التي تبذلها قيادة المملكة في مجال مكافحة المخدرات والتي أسهمت في الحد من انتشارها وسط المجتمع، داعياً جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى مساندة جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال الانضمام إلى المحاضرات التي تقام عن بُعد، ومشاركة المحتوى، وتوعية الأبناء والبنات بخطورة هذه الآفة.

‫ونوه "المسعود" بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات في وادي الدواسر على كافة المستويات، سائلاً الله عز وجل أن يجنب بلادنا شرور المخدرات وأن يشفي كل مبتلى بها.

‫ومن جهته، بيّن وكيل المحافظة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، أن المملكة تعتبر رائدة في مجال مكافحة المخدرات ونموذجاً يحتذى للعالم أجمع، مشيراً إلى أن آفة المخدرات تعتبر من أبرز الآفات المهددة للمجتمعات على مر السنوات، مؤكداً على الدور البارز للمملكة في هذا المجال والذي انعكس إيجاباً في الحد من انتشار آفة المخدرات.

‫يذكر أن الحملة الإلكترونية لمكافحة المخدرات بوادي الدواسر، لاقت تفاعلاً من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة، مشيدين بما يبذله رجال المكافحة في وادي الدواسر، من جهود ومتابعة وضبط للمجرمين إلى جانب دورهم التوعوي بالمحاضرات والندوات والمعارض، داعين الجميع للتعاون معهم للحد من هذه الظاهرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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‫في ظل كورونا.. "مكافحة المخدرات بالدواسر" تدشن حملة توعية عبر اللوحات الإرشادية
سبق

دشنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر، برامج وفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عن طريق اللوحات الإلكترونية بشوارع المحافظة، والتي تهدف من خلالها لتوعية المجتمع من أضرارها؛ في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا "كوفيد-١٩".

وفي التفاصيل، اعتمدت إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة، خطتها لهذا العام، تحت شعار "حياتك تهمنا"، على الرغم من ما تمر به المملكة من ظروف بسبب جائحة كورونا، من خلال تفعيل عدد كبير من اللوحات الإلكترونية والإرشادية في شوارع المحافظة للتحذير من تعاطي وترويج المخدرات أو المتاجرة فيها.

‫وقامت الفرق التابعة للمكافحة ميدانياً بتوزيع عدد من البروشورات التوعوية على المواطنين والمقيمين بالمحافظة، إلى جانب تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر التصاميم التوعوية المتنوعة.

‫من جانبه، أشاد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود بالجهود المقدرة التي تبذلها قيادة المملكة في مجال مكافحة المخدرات والتي أسهمت في الحد من انتشارها وسط المجتمع، داعياً جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى مساندة جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال الانضمام إلى المحاضرات التي تقام عن بُعد، ومشاركة المحتوى، وتوعية الأبناء والبنات بخطورة هذه الآفة.

‫ونوه "المسعود" بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات في وادي الدواسر على كافة المستويات، سائلاً الله عز وجل أن يجنب بلادنا شرور المخدرات وأن يشفي كل مبتلى بها.

‫ومن جهته، بيّن وكيل المحافظة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، أن المملكة تعتبر رائدة في مجال مكافحة المخدرات ونموذجاً يحتذى للعالم أجمع، مشيراً إلى أن آفة المخدرات تعتبر من أبرز الآفات المهددة للمجتمعات على مر السنوات، مؤكداً على الدور البارز للمملكة في هذا المجال والذي انعكس إيجاباً في الحد من انتشار آفة المخدرات.

‫يذكر أن الحملة الإلكترونية لمكافحة المخدرات بوادي الدواسر، لاقت تفاعلاً من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة، مشيدين بما يبذله رجال المكافحة في وادي الدواسر، من جهود ومتابعة وضبط للمجرمين إلى جانب دورهم التوعوي بالمحاضرات والندوات والمعارض، داعين الجميع للتعاون معهم للحد من هذه الظاهرة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
09:54 PM

‫في ظل كورونا.. "مكافحة المخدرات بالدواسر" تدشن حملة توعية عبر اللوحات الإرشادية

قامت الفرق ميدانياً بتوزيع بروشورات توعوية على المواطنين والمقيمين بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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دشنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر، برامج وفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عن طريق اللوحات الإلكترونية بشوارع المحافظة، والتي تهدف من خلالها لتوعية المجتمع من أضرارها؛ في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا "كوفيد-١٩".

وفي التفاصيل، اعتمدت إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة، خطتها لهذا العام، تحت شعار "حياتك تهمنا"، على الرغم من ما تمر به المملكة من ظروف بسبب جائحة كورونا، من خلال تفعيل عدد كبير من اللوحات الإلكترونية والإرشادية في شوارع المحافظة للتحذير من تعاطي وترويج المخدرات أو المتاجرة فيها.

‫وقامت الفرق التابعة للمكافحة ميدانياً بتوزيع عدد من البروشورات التوعوية على المواطنين والمقيمين بالمحافظة، إلى جانب تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر التصاميم التوعوية المتنوعة.

‫من جانبه، أشاد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود بالجهود المقدرة التي تبذلها قيادة المملكة في مجال مكافحة المخدرات والتي أسهمت في الحد من انتشارها وسط المجتمع، داعياً جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى مساندة جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال الانضمام إلى المحاضرات التي تقام عن بُعد، ومشاركة المحتوى، وتوعية الأبناء والبنات بخطورة هذه الآفة.

‫ونوه "المسعود" بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات في وادي الدواسر على كافة المستويات، سائلاً الله عز وجل أن يجنب بلادنا شرور المخدرات وأن يشفي كل مبتلى بها.

‫ومن جهته، بيّن وكيل المحافظة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، أن المملكة تعتبر رائدة في مجال مكافحة المخدرات ونموذجاً يحتذى للعالم أجمع، مشيراً إلى أن آفة المخدرات تعتبر من أبرز الآفات المهددة للمجتمعات على مر السنوات، مؤكداً على الدور البارز للمملكة في هذا المجال والذي انعكس إيجاباً في الحد من انتشار آفة المخدرات.

‫يذكر أن الحملة الإلكترونية لمكافحة المخدرات بوادي الدواسر، لاقت تفاعلاً من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة، مشيدين بما يبذله رجال المكافحة في وادي الدواسر، من جهود ومتابعة وضبط للمجرمين إلى جانب دورهم التوعوي بالمحاضرات والندوات والمعارض، داعين الجميع للتعاون معهم للحد من هذه الظاهرة.

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