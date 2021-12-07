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الأحد.. "أمانة الشرقية" تُكَرّم الفائزين بجائزة الأمين للتميز بدورتها الثانية 2021

شهدت إقبالًا كبيرًا وتستهدف تشجيع روح المنافسة بكل العناصر الإدارية والكوادر البشرية

تحت رعاية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تنظم أمانة المنطقة الشرقية، الأحد القادم، الحفلَ الختامي وتُكَرِّم الفائزين بجائزة الأمين للتميز لدورتها الثانية.

من جهته قدّم المهندس علي بن سعيد القرني مدير عام الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي المشرف العام على الجائزة شكره وتقديره لأمين المنطقة الشرقية لدعمه ورعايته وتوجيهه لأعمال الجائزة التي استمرت أكثر من 6 أشهر.

وقال المهندس القرني: إن الجائزة لهذه الدورة شهدت تطويرًا كبيرًا في فروعها عن الدورة السابقة، باستحداث فرع رئيسي جديد للجائزة، وهو التميز الوظيفي، إضافة إلى التميز المؤسسي الذي كان في الدورة الأولى؛ بهدف تشجيع روح المنافسة وشمولية الجائزة لكل العناصر الإدارية والكوادر البشرية.

وأبان أن لجنة الجائزة شَكّلت لجنة تحكيم مستقلة من خارج الأمانة من أصحاب الخبرات والشهادات العلمية؛ لضمان الشفافية والحياد، وتَساوي الفرص بين كل المشاركين؛ مشيرًا إلى أن الجائزة شَهِدت إقبالًا كبيرًا عن المشاركات في الدورة الماضية بين فروع الجائزة؛ حيث شارك في فرع التميز المؤسسي 47 وحدة إدارية، و216 موظفًا في فرع التميز الوظيفي.

وتابع القرني: عملت لجنة الجائزة على تهيئة جميع المشاركين على مرحلتين، الأولى قبل فتح باب الترشيح والتسجيل من خلال عدد من ورش العمل لشرح أهداف واستراتيجية الجائزة وآليات المشاركة والمعايير والمؤشرات التي تُطَبّق النظام الأوروبي في منهجيتها، والمرحلة الثانية كانت بعد استكمال مرحلة التسجيل؛ حيث عقدت ورشتين لشرح آليات ملف الجاهزية والمشاركة لكل فروع الجائزة.

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الأحد.. "أمانة الشرقية" تُكَرّم الفائزين بجائزة الأمين للتميز بدورتها الثانية 2021
سبق

تحت رعاية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تنظم أمانة المنطقة الشرقية، الأحد القادم، الحفلَ الختامي وتُكَرِّم الفائزين بجائزة الأمين للتميز لدورتها الثانية.

من جهته قدّم المهندس علي بن سعيد القرني مدير عام الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي المشرف العام على الجائزة شكره وتقديره لأمين المنطقة الشرقية لدعمه ورعايته وتوجيهه لأعمال الجائزة التي استمرت أكثر من 6 أشهر.

وقال المهندس القرني: إن الجائزة لهذه الدورة شهدت تطويرًا كبيرًا في فروعها عن الدورة السابقة، باستحداث فرع رئيسي جديد للجائزة، وهو التميز الوظيفي، إضافة إلى التميز المؤسسي الذي كان في الدورة الأولى؛ بهدف تشجيع روح المنافسة وشمولية الجائزة لكل العناصر الإدارية والكوادر البشرية.

وأبان أن لجنة الجائزة شَكّلت لجنة تحكيم مستقلة من خارج الأمانة من أصحاب الخبرات والشهادات العلمية؛ لضمان الشفافية والحياد، وتَساوي الفرص بين كل المشاركين؛ مشيرًا إلى أن الجائزة شَهِدت إقبالًا كبيرًا عن المشاركات في الدورة الماضية بين فروع الجائزة؛ حيث شارك في فرع التميز المؤسسي 47 وحدة إدارية، و216 موظفًا في فرع التميز الوظيفي.

وتابع القرني: عملت لجنة الجائزة على تهيئة جميع المشاركين على مرحلتين، الأولى قبل فتح باب الترشيح والتسجيل من خلال عدد من ورش العمل لشرح أهداف واستراتيجية الجائزة وآليات المشاركة والمعايير والمؤشرات التي تُطَبّق النظام الأوروبي في منهجيتها، والمرحلة الثانية كانت بعد استكمال مرحلة التسجيل؛ حيث عقدت ورشتين لشرح آليات ملف الجاهزية والمشاركة لكل فروع الجائزة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
01:40 PM

الأحد.. "أمانة الشرقية" تُكَرّم الفائزين بجائزة الأمين للتميز بدورتها الثانية 2021

شهدت إقبالًا كبيرًا وتستهدف تشجيع روح المنافسة بكل العناصر الإدارية والكوادر البشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تحت رعاية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تنظم أمانة المنطقة الشرقية، الأحد القادم، الحفلَ الختامي وتُكَرِّم الفائزين بجائزة الأمين للتميز لدورتها الثانية.

من جهته قدّم المهندس علي بن سعيد القرني مدير عام الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي المشرف العام على الجائزة شكره وتقديره لأمين المنطقة الشرقية لدعمه ورعايته وتوجيهه لأعمال الجائزة التي استمرت أكثر من 6 أشهر.

وقال المهندس القرني: إن الجائزة لهذه الدورة شهدت تطويرًا كبيرًا في فروعها عن الدورة السابقة، باستحداث فرع رئيسي جديد للجائزة، وهو التميز الوظيفي، إضافة إلى التميز المؤسسي الذي كان في الدورة الأولى؛ بهدف تشجيع روح المنافسة وشمولية الجائزة لكل العناصر الإدارية والكوادر البشرية.

وأبان أن لجنة الجائزة شَكّلت لجنة تحكيم مستقلة من خارج الأمانة من أصحاب الخبرات والشهادات العلمية؛ لضمان الشفافية والحياد، وتَساوي الفرص بين كل المشاركين؛ مشيرًا إلى أن الجائزة شَهِدت إقبالًا كبيرًا عن المشاركات في الدورة الماضية بين فروع الجائزة؛ حيث شارك في فرع التميز المؤسسي 47 وحدة إدارية، و216 موظفًا في فرع التميز الوظيفي.

وتابع القرني: عملت لجنة الجائزة على تهيئة جميع المشاركين على مرحلتين، الأولى قبل فتح باب الترشيح والتسجيل من خلال عدد من ورش العمل لشرح أهداف واستراتيجية الجائزة وآليات المشاركة والمعايير والمؤشرات التي تُطَبّق النظام الأوروبي في منهجيتها، والمرحلة الثانية كانت بعد استكمال مرحلة التسجيل؛ حيث عقدت ورشتين لشرح آليات ملف الجاهزية والمشاركة لكل فروع الجائزة.

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