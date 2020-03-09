عقب قرار "البلدية" إيقاف الشيشة .. الربيعة: يمكن أن تتسبّب في نقل العدوى

قال: أشكر الزملاء بوزارة الشؤون البلدية على إيقافها في المقاهي والمطاعم

شكر وزير الصحة توفيق الربيعة؛ وزارة الشؤون البلدية والقروية، على قرار منع وإيقاف الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم كإجراءٍ احترازي؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا، مبيناً أنها قد تتسبّب في نقل العدوى؛ نظراً لانتقالها بين الأيادي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": أشكر الزملاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية على إيقاف الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم، فهي يمكن أن تتسبّب في نقل العدوى؛ نظراً لانتقالها بين الأيادي.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد قالت أمس: لأسباب وقائية، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم، مؤقتاً، بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراءٍ احترازي؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس #كورونا.