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رئيس هيئة الرياضة يعفي عبدالله بترجي من رئاسة الأهلي

أصدر قرارًا بتكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل قرارًا يقضي بإنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وتكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس هيئة الرياضة يعفي عبدالله بترجي من رئاسة الأهلي
سبق

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل قرارًا يقضي بإنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وتكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
07:31 PM

رئيس هيئة الرياضة يعفي عبدالله بترجي من رئاسة الأهلي

أصدر قرارًا بتكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,026

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل قرارًا يقضي بإنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وتكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.

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