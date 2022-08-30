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إدارة المرور تبدأ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة

ضبطت 1116 دراجة مخالفة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت "1116" دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارة المرور تبدأ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت "1116" دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
07:32 PM

إدارة المرور تبدأ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة

ضبطت 1116 دراجة مخالفة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
7
2,155

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت "1116" دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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