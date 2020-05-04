النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جوعان" يعترف ضمنًا بمحاولة الإطاحة بشقيقه أمير "النظام القطري": "بغوا مطيحك"

بعد سماع أصوات انفجارات دوت في الوكرة.. وصحف تركية وأجنبية تنشر تفاصيل الانقلاب

اعترف جوعان بن حمد، شقيق قائد النظام القطري، ضمنًا بما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي فجر اليوم، من حدوث محاولة انقلاب داخل البيت الحاكم في قطر للإطاحة بتميم بن حمد.

وصادق شقيق أمير النظام على ذلك حينما غرد قائلاً: "بغوا مطيحك وطاحوا عند رجلك جميع"، وضمنها بمعرف شقيقه وصورته؛ وهو ما يؤكد محاولة الإطاحة به لتخليص الشعب القطري من سياساته الهوجاء التي ذهبت بهم لأحضان أعدائهم.

وجرى الكشف عن العملية، حينما ضجت صفحات "تويتر" بتساؤلات مغردين قطريين عن سماعهم أصوات انفجارات ضخمة، دوت في منطقة الوكرة وحول قصر الوجبة، وضمّنها بعضهم بفيديوهات تحمل أصواتًا لإطلاق نار، وشهادات عينية لطائرات حربية، تحلق في سماء العاصمة القطرية.

من جهة أخرى، نشرت صحف عدة موالية لنظام أردوغان تفاصيل محاولة الإطاحة بـ "بتميم"، والاشتباكات التي وقعت في محيط قصره حين محاولة اقتحامه، واستدعت حادثة قتل ضابط تركي ضابطًا قطريًّا رفيعًا سابقًا حين محاولته دخول قصر أمير النظام القطري دون إذن؛ الأمر الذي ربطه محللون بصدق وقوع المحاولة.

كما نشرت قناة i42NEWS تقريرًا موجزًا عن هذه الحادثة، ونقلت لشهود عيان سماعهم أصوات طلقات نارية كثيفة في الدوحة فجرًا، مشيرة في تقريرها إلى أن نشطاء ذكروا أن هذا الانقلاب يقوده رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بعد ثلاث سنوات من مقاطعة الدول الأربع للنظام القطري.


قطر جوعان بن حمد النظام القطري انقلاب تميم بن حمد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"جوعان" يعترف ضمنًا بمحاولة الإطاحة بشقيقه أمير "النظام القطري": "بغوا مطيحك"
سبق

اعترف جوعان بن حمد، شقيق قائد النظام القطري، ضمنًا بما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي فجر اليوم، من حدوث محاولة انقلاب داخل البيت الحاكم في قطر للإطاحة بتميم بن حمد.

وصادق شقيق أمير النظام على ذلك حينما غرد قائلاً: "بغوا مطيحك وطاحوا عند رجلك جميع"، وضمنها بمعرف شقيقه وصورته؛ وهو ما يؤكد محاولة الإطاحة به لتخليص الشعب القطري من سياساته الهوجاء التي ذهبت بهم لأحضان أعدائهم.

وجرى الكشف عن العملية، حينما ضجت صفحات "تويتر" بتساؤلات مغردين قطريين عن سماعهم أصوات انفجارات ضخمة، دوت في منطقة الوكرة وحول قصر الوجبة، وضمّنها بعضهم بفيديوهات تحمل أصواتًا لإطلاق نار، وشهادات عينية لطائرات حربية، تحلق في سماء العاصمة القطرية.

من جهة أخرى، نشرت صحف عدة موالية لنظام أردوغان تفاصيل محاولة الإطاحة بـ "بتميم"، والاشتباكات التي وقعت في محيط قصره حين محاولة اقتحامه، واستدعت حادثة قتل ضابط تركي ضابطًا قطريًّا رفيعًا سابقًا حين محاولته دخول قصر أمير النظام القطري دون إذن؛ الأمر الذي ربطه محللون بصدق وقوع المحاولة.

كما نشرت قناة i42NEWS تقريرًا موجزًا عن هذه الحادثة، ونقلت لشهود عيان سماعهم أصوات طلقات نارية كثيفة في الدوحة فجرًا، مشيرة في تقريرها إلى أن نشطاء ذكروا أن هذا الانقلاب يقوده رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بعد ثلاث سنوات من مقاطعة الدول الأربع للنظام القطري.


04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:21 PM

"جوعان" يعترف ضمنًا بمحاولة الإطاحة بشقيقه أمير "النظام القطري": "بغوا مطيحك"

بعد سماع أصوات انفجارات دوت في الوكرة.. وصحف تركية وأجنبية تنشر تفاصيل الانقلاب

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
7
29,364

اعترف جوعان بن حمد، شقيق قائد النظام القطري، ضمنًا بما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي فجر اليوم، من حدوث محاولة انقلاب داخل البيت الحاكم في قطر للإطاحة بتميم بن حمد.

وصادق شقيق أمير النظام على ذلك حينما غرد قائلاً: "بغوا مطيحك وطاحوا عند رجلك جميع"، وضمنها بمعرف شقيقه وصورته؛ وهو ما يؤكد محاولة الإطاحة به لتخليص الشعب القطري من سياساته الهوجاء التي ذهبت بهم لأحضان أعدائهم.

وجرى الكشف عن العملية، حينما ضجت صفحات "تويتر" بتساؤلات مغردين قطريين عن سماعهم أصوات انفجارات ضخمة، دوت في منطقة الوكرة وحول قصر الوجبة، وضمّنها بعضهم بفيديوهات تحمل أصواتًا لإطلاق نار، وشهادات عينية لطائرات حربية، تحلق في سماء العاصمة القطرية.

من جهة أخرى، نشرت صحف عدة موالية لنظام أردوغان تفاصيل محاولة الإطاحة بـ "بتميم"، والاشتباكات التي وقعت في محيط قصره حين محاولة اقتحامه، واستدعت حادثة قتل ضابط تركي ضابطًا قطريًّا رفيعًا سابقًا حين محاولته دخول قصر أمير النظام القطري دون إذن؛ الأمر الذي ربطه محللون بصدق وقوع المحاولة.

كما نشرت قناة i42NEWS تقريرًا موجزًا عن هذه الحادثة، ونقلت لشهود عيان سماعهم أصوات طلقات نارية كثيفة في الدوحة فجرًا، مشيرة في تقريرها إلى أن نشطاء ذكروا أن هذا الانقلاب يقوده رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بعد ثلاث سنوات من مقاطعة الدول الأربع للنظام القطري.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,891
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,671
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,006
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,965

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة