ألمانيا.. 667 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم
ليصبح إجمالي المصابين 169218 بجانب وفاة 7395 حالة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 667 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169218 حالة.
ووفقًا لـ"رويترز"، ارتفع عدد حالات الوفاة 13 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7395 حالة.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
ألمانيا.. 667 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-10
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 667 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169218 حالة.
ووفقًا لـ"رويترز"، ارتفع عدد حالات الوفاة 13 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7395 حالة.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:53 AM
ألمانيا.. 667 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم
ليصبح إجمالي المصابين 169218 بجانب وفاة 7395 حالة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 667 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169218 حالة.
ووفقًا لـ"رويترز"، ارتفع عدد حالات الوفاة 13 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7395 حالة.