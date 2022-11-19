النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
النيابة العامة تؤكد أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام

726 دليلًا وقرينة قوية من النيابة العامة ترسل ١٨ فاسدًا إلى السجن ٥٥ عامًا

على ارتفاع 50 م.. مطعم معلق يجذب الزوار في "موسم الرياض"

الطول المسموح للفرد 130 سم فما فوق.. ويمنع دخول النساء الحوامل

حقق موسم الرياض رغبة عشاق المرتفعات من خلال فعالية عشاء في السماء التي أقيمت في ونتر وندر لاند الرياض.

وتهدف هذه التجربة المبتكرة للارتفاع عن سطح الأرض بما يقارب 50 متراً على منصة معلقة، للاستمتاع بعشاء فاخر عبر ثماني رحلات يومياً كل ساعة رحلة يوجد بها 32 مقعداً في كل رحلة, حيث يستمتع الجميع بعشاء فاخر وقهوة يقدمها أحد المطاعم المتخصصة.

وتعد تلك الفعالية إحدى فعاليات موسم الرياض النوعية والجاذبة للزوار، كونها مختلفة في الفكرة والعرض ووثقت عدسة واس التجربة المشوقة.

وتقدم الشركة المشغلة لهذا المطعم شروطاً للعبة بحيث يكون الطول المسموح للفرد المشارك 130 سم فما فوق ويمنع دخول النساء الحوامل ومن يخشون الارتفاعات، كما يمنع التدخين في جميع أرجاء المطعم إلى جانب عدم اصطحاب الأطعمة والمشروبات من خارج المطعم وعدم العبث بحزام الأمان واتباع التعليمات خلال فترة الرحلة.
ويمكن للزائر والراغب في خوض التجربة أن يقدم من خلال تطبيق موسم الرياض على الفعالية وحجز التذكرة وتتبّع تعليمات المواعيد كي يستفيد من المغامرة الشيقة.

مطعم معلق موسم الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
على ارتفاع 50 م.. مطعم معلق يجذب الزوار في "موسم الرياض"
سبق

حقق موسم الرياض رغبة عشاق المرتفعات من خلال فعالية عشاء في السماء التي أقيمت في ونتر وندر لاند الرياض.

وتهدف هذه التجربة المبتكرة للارتفاع عن سطح الأرض بما يقارب 50 متراً على منصة معلقة، للاستمتاع بعشاء فاخر عبر ثماني رحلات يومياً كل ساعة رحلة يوجد بها 32 مقعداً في كل رحلة, حيث يستمتع الجميع بعشاء فاخر وقهوة يقدمها أحد المطاعم المتخصصة.

وتعد تلك الفعالية إحدى فعاليات موسم الرياض النوعية والجاذبة للزوار، كونها مختلفة في الفكرة والعرض ووثقت عدسة واس التجربة المشوقة.

وتقدم الشركة المشغلة لهذا المطعم شروطاً للعبة بحيث يكون الطول المسموح للفرد المشارك 130 سم فما فوق ويمنع دخول النساء الحوامل ومن يخشون الارتفاعات، كما يمنع التدخين في جميع أرجاء المطعم إلى جانب عدم اصطحاب الأطعمة والمشروبات من خارج المطعم وعدم العبث بحزام الأمان واتباع التعليمات خلال فترة الرحلة.
ويمكن للزائر والراغب في خوض التجربة أن يقدم من خلال تطبيق موسم الرياض على الفعالية وحجز التذكرة وتتبّع تعليمات المواعيد كي يستفيد من المغامرة الشيقة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
03:33 PM

على ارتفاع 50 م.. مطعم معلق يجذب الزوار في "موسم الرياض"

الطول المسموح للفرد 130 سم فما فوق.. ويمنع دخول النساء الحوامل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
17
9,176

حقق موسم الرياض رغبة عشاق المرتفعات من خلال فعالية عشاء في السماء التي أقيمت في ونتر وندر لاند الرياض.

وتهدف هذه التجربة المبتكرة للارتفاع عن سطح الأرض بما يقارب 50 متراً على منصة معلقة، للاستمتاع بعشاء فاخر عبر ثماني رحلات يومياً كل ساعة رحلة يوجد بها 32 مقعداً في كل رحلة, حيث يستمتع الجميع بعشاء فاخر وقهوة يقدمها أحد المطاعم المتخصصة.

وتعد تلك الفعالية إحدى فعاليات موسم الرياض النوعية والجاذبة للزوار، كونها مختلفة في الفكرة والعرض ووثقت عدسة واس التجربة المشوقة.

وتقدم الشركة المشغلة لهذا المطعم شروطاً للعبة بحيث يكون الطول المسموح للفرد المشارك 130 سم فما فوق ويمنع دخول النساء الحوامل ومن يخشون الارتفاعات، كما يمنع التدخين في جميع أرجاء المطعم إلى جانب عدم اصطحاب الأطعمة والمشروبات من خارج المطعم وعدم العبث بحزام الأمان واتباع التعليمات خلال فترة الرحلة.
ويمكن للزائر والراغب في خوض التجربة أن يقدم من خلال تطبيق موسم الرياض على الفعالية وحجز التذكرة وتتبّع تعليمات المواعيد كي يستفيد من المغامرة الشيقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,683
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,442
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,821
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,124

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة