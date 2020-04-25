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بيشة.. ضبط مستودع يفتقد لاشتراطات النظافة لتخزين التمور

تديره عمالة وافدة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم

تمكنت بلدية بيشة بالتعاون مع فرع التجارة وصحة بيشة، يوم أمس، من مداهمة مستودع وسط المحافظة، تم تخصيصه كمستودع للتمور تديره عمالة وافدة تخزن التمور بشكل سيئ.

وضبطت بلدية بيشة، بالتعاون مع فرع التجارة وصحة بيشة والجهات الأمنية مستودعاً للتمور في حي الخالدية، يفتقد لاشتراطات النظافة وتديره عمالة تخزن التمور بشكل سيئ ومخالف، حيث تم ضبط المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العمالة الوافدة.

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بيشة.. ضبط مستودع يفتقد لاشتراطات النظافة لتخزين التمور
سبق

تمكنت بلدية بيشة بالتعاون مع فرع التجارة وصحة بيشة، يوم أمس، من مداهمة مستودع وسط المحافظة، تم تخصيصه كمستودع للتمور تديره عمالة وافدة تخزن التمور بشكل سيئ.

وضبطت بلدية بيشة، بالتعاون مع فرع التجارة وصحة بيشة والجهات الأمنية مستودعاً للتمور في حي الخالدية، يفتقد لاشتراطات النظافة وتديره عمالة تخزن التمور بشكل سيئ ومخالف، حيث تم ضبط المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العمالة الوافدة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:41 AM

بيشة.. ضبط مستودع يفتقد لاشتراطات النظافة لتخزين التمور

تديره عمالة وافدة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
5
5,409

تمكنت بلدية بيشة بالتعاون مع فرع التجارة وصحة بيشة، يوم أمس، من مداهمة مستودع وسط المحافظة، تم تخصيصه كمستودع للتمور تديره عمالة وافدة تخزن التمور بشكل سيئ.

وضبطت بلدية بيشة، بالتعاون مع فرع التجارة وصحة بيشة والجهات الأمنية مستودعاً للتمور في حي الخالدية، يفتقد لاشتراطات النظافة وتديره عمالة تخزن التمور بشكل سيئ ومخالف، حيث تم ضبط المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العمالة الوافدة.

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