200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم الطائف

من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي

انطلقت، الأحد، في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441/1440هـ للبنين والبنات، والتي أداها أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في المراحل من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي.

ووقف المساعد للشؤون المدرسية، محمد النفيعي، على سير الاختبارات بابتدائية ومتوسطة قيا الثانية وثانوية قيا وثانوية شقصان التابعة لمكتب جنوب شرق، بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي، ومدير مكتب جنوب شرق.

وتفقد "النفيعي" أعمال اللجان، واطمأن على سيرها بالشكل الصحيح، كما وقفت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، مها الزايدي، على سير الاختبارات في الابتدائية ٣٧، وابتدائية مثملة، واطمأنت على سير الاختبارات بها.

وكانت اللجان الفنية ولجان الملاحظة والرصد بالمدارس، بدأت أعمالها منذ الساعات الأولى في المتابعة على جميع قاعات الاختبارات بمدارس البنين والبنات، في مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بالطائف، من خلال قيادات التعليم وأكثر من ٩٠٠ مشرف ومشرفة تربوية.

وجرى تسخير كل الإمكانات وتوفير الأجواء الملائمة المحيطة في بيئة المدارس، والاطلاع على جميع الإجراءات المتبعة في تنظيم الاختبارات، وسير الأعمال في لجان الكنترول، بما يضمن جودة الأداء في عملية التصحيح أولاً بأول والرفع بالدرجات على نظام "نور".

كما جرت متابعة التجهيزات المعدّة في المدارس، حول توفير أماكن مناسبة ولائقة لحفظ الكتب ومتابعة ذلك بتفعيل برنامج الإشراف اليومي، وتوعية الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على الكتاب المدرسي من خلال النشرات التربوية والتوجيه والإرشاد الجمعي.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، مواصلة واستمرارية الجهود لمديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتهم للاختبارات أول بأول، وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

وأشاد "اللهيبي" بالتعاون والتكامل فيما بين تعليم الطائف والجهات الأمنية بالمحافظة، بما يسهم في إنجاح الاختبارات.

وتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، مشدداً على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة، ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.