الطائف: تدخل طبي يوقف تدهور صحة عشريني يعاني الدرن

من إحدى الجنسيات الآسيوية.. ومصاب بتجويف رئوي صدري

تدخّل الفريق الطبي بجراحة القلب والصدر بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لوقف التدهور الصحي لمريض بالعقد الثاني من عمره من إحدى الجنسيات الآسيوية بعد مراجعته للمستشفى، حيث كان يخضع للعلاج نتيجة إصابته بالدرن منذُ عام.

وأجرى الفريق الطبي الفحوص والأشعة المقطعية على الصدر، واتضح وجود تجويف رئوي صدري، وسماكة بالغشاء البلوري، بعد فشل العلاج في تحسن حالته الصحية، ليتم اتخاذ القرار الجراحي من قبل فريق جراحة القلب والصدر المكون من الدكتور تامر العوضي، والدكتور مهند الذيب بإدخاله لغرفة العمليات، وتم عمل شق صدري وإزالة التجاويف الرئوية، وتقشير الغشاء البلوري، وتحرير الرئة من الأنسجة الليفية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.