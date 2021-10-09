أمير القصيم يُكَرّم مدير فرع الموارد البشرية
كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في مقر الإمارة، ظهر يوم الخميس 1/ 3/ 1443هـ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم د.فهد بن محمد المطلق.
جاء ذلك في إطار تكريم الجهات الراعية والمساندة لبرنامج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أمير القصيم يُكَرّم مدير فرع الموارد البشرية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-09
كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في مقر الإمارة، ظهر يوم الخميس 1/ 3/ 1443هـ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم د.فهد بن محمد المطلق.
جاء ذلك في إطار تكريم الجهات الراعية والمساندة لبرنامج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
04:22 PM
أمير القصيم يُكَرّم مدير فرع الموارد البشرية
كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في مقر الإمارة، ظهر يوم الخميس 1/ 3/ 1443هـ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم د.فهد بن محمد المطلق.
جاء ذلك في إطار تكريم الجهات الراعية والمساندة لبرنامج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.