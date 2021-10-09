أمير القصيم يُكَرّم مدير فرع الموارد البشرية

كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في مقر الإمارة، ظهر يوم الخميس 1/ 3/ 1443هـ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم د.فهد بن محمد المطلق.

جاء ذلك في إطار تكريم الجهات الراعية والمساندة لبرنامج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.