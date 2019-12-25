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"العتيبي" لرتبة عقيد بشرطة مكة المكرمة

قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير إدارة التدريب بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد سامي بن محسن الخديدي العتيبي رتبته المستحقة "عقيد" عقب صدور الأمر السامي الكريم.

فيما عبر العقيد "العتيبي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"العتيبي" لرتبة عقيد بشرطة مكة المكرمة
سبق

قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير إدارة التدريب بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد سامي بن محسن الخديدي العتيبي رتبته المستحقة "عقيد" عقب صدور الأمر السامي الكريم.

فيما عبر العقيد "العتيبي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
11:00 PM

"العتيبي" لرتبة عقيد بشرطة مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير إدارة التدريب بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد سامي بن محسن الخديدي العتيبي رتبته المستحقة "عقيد" عقب صدور الأمر السامي الكريم.

فيما عبر العقيد "العتيبي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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