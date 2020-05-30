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متطوعون يقومون بتعقيم 50 مسجداً بالمخواة استعداداً لعودة الصلاة بها غداً

قاموا بتنظيم الصفوف بوضع علامات التباعد بين المصلين لضمان سلامتهم

تزامناً مع عودة الصلاة بالمساجد قام عدد من المتطوعين بمحافظة المخواة، بتعقيم وتنظيف أكثر من 50 مسجداً بالمحافظة استعداداً للصلاة فيها بدءاً من فجر غدٍ الأحد.

وقام المتطوعين بتنظيم الصفوف بجميع المساجد، بوضع علامات التباعد بين المصلين؛ لضمان سلامتهم.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمخواة علي سالم العمري؛ لـ"سبق"، أنه بعد إعلان حكومتنا الرشيدة فتح المساجد للمصلين لإقامة صلاة الجمعة والجماعة شرعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمخواة، إلى فتح منصة للفرص التطوعية وهي مساعدة الأئمة والمؤذنين في نظافة المسجد ورفع المصاحف في أماكن الحفظ ووضع لواصق لتباعد المصلين.

وأضاف العمري؛ قامت اللجنة بتأمين أدوات النظافة من معقمات وغيرها بالتعاون مع الغرفة التجارية ومتجر التوفير الأول، وتم التعاون مع إدارة أوقاف المخواة لتسهيل عمل فريق التطوع، وتم -بحمد الله- نظافة أكثر من 50 مسجداً بالمحافظة.

وقال المتطوع هزاع العمري؛ لـ"سبق"، شعور لا يُوصف عند دخول المساجد والجوامع بعد الحظر وترتيبها وتنظيفها وتعقيمها، نبتغي بذلك الأجر من الله - سبحانه وتعالى - والإحساس بالمسؤولية عند ترتيب المساجد والجوامع بتكاتف الجميع.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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متطوعون يقومون بتعقيم 50 مسجداً بالمخواة استعداداً لعودة الصلاة بها غداً
سبق

تزامناً مع عودة الصلاة بالمساجد قام عدد من المتطوعين بمحافظة المخواة، بتعقيم وتنظيف أكثر من 50 مسجداً بالمحافظة استعداداً للصلاة فيها بدءاً من فجر غدٍ الأحد.

وقام المتطوعين بتنظيم الصفوف بجميع المساجد، بوضع علامات التباعد بين المصلين؛ لضمان سلامتهم.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمخواة علي سالم العمري؛ لـ"سبق"، أنه بعد إعلان حكومتنا الرشيدة فتح المساجد للمصلين لإقامة صلاة الجمعة والجماعة شرعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمخواة، إلى فتح منصة للفرص التطوعية وهي مساعدة الأئمة والمؤذنين في نظافة المسجد ورفع المصاحف في أماكن الحفظ ووضع لواصق لتباعد المصلين.

وأضاف العمري؛ قامت اللجنة بتأمين أدوات النظافة من معقمات وغيرها بالتعاون مع الغرفة التجارية ومتجر التوفير الأول، وتم التعاون مع إدارة أوقاف المخواة لتسهيل عمل فريق التطوع، وتم -بحمد الله- نظافة أكثر من 50 مسجداً بالمحافظة.

وقال المتطوع هزاع العمري؛ لـ"سبق"، شعور لا يُوصف عند دخول المساجد والجوامع بعد الحظر وترتيبها وتنظيفها وتعقيمها، نبتغي بذلك الأجر من الله - سبحانه وتعالى - والإحساس بالمسؤولية عند ترتيب المساجد والجوامع بتكاتف الجميع.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
01:15 PM

متطوعون يقومون بتعقيم 50 مسجداً بالمخواة استعداداً لعودة الصلاة بها غداً

قاموا بتنظيم الصفوف بوضع علامات التباعد بين المصلين لضمان سلامتهم

A A A
سلطان السهيمي - الباحة
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4,928

تزامناً مع عودة الصلاة بالمساجد قام عدد من المتطوعين بمحافظة المخواة، بتعقيم وتنظيف أكثر من 50 مسجداً بالمحافظة استعداداً للصلاة فيها بدءاً من فجر غدٍ الأحد.

وقام المتطوعين بتنظيم الصفوف بجميع المساجد، بوضع علامات التباعد بين المصلين؛ لضمان سلامتهم.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمخواة علي سالم العمري؛ لـ"سبق"، أنه بعد إعلان حكومتنا الرشيدة فتح المساجد للمصلين لإقامة صلاة الجمعة والجماعة شرعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمخواة، إلى فتح منصة للفرص التطوعية وهي مساعدة الأئمة والمؤذنين في نظافة المسجد ورفع المصاحف في أماكن الحفظ ووضع لواصق لتباعد المصلين.

وأضاف العمري؛ قامت اللجنة بتأمين أدوات النظافة من معقمات وغيرها بالتعاون مع الغرفة التجارية ومتجر التوفير الأول، وتم التعاون مع إدارة أوقاف المخواة لتسهيل عمل فريق التطوع، وتم -بحمد الله- نظافة أكثر من 50 مسجداً بالمحافظة.

وقال المتطوع هزاع العمري؛ لـ"سبق"، شعور لا يُوصف عند دخول المساجد والجوامع بعد الحظر وترتيبها وتنظيفها وتعقيمها، نبتغي بذلك الأجر من الله - سبحانه وتعالى - والإحساس بالمسؤولية عند ترتيب المساجد والجوامع بتكاتف الجميع.

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