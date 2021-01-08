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92 ألف طالب وطالبة أدّوا اختبارات الفصل الأول عن بُعد بجامعة نجران

في تقرير إحصائي تفصيلي:

أصدرت جامعة نجران ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تقريراً إحصائياً يبرز تفاصيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.

وأظهر التقرير أن عدد الاختبارات النهائية المنعقدة للفصل الدراسي الأول بالجامعة بلغ 3946 اختباراً، وعدد الطلاب الذين أدّوا الاختبارات بلغ 92100 طالب وطالبة.

واستعرض التقرير إحصائيات الدعم الفني وما قدمته الجامعة من خدمات مساندة خلال فترة الاختبارات بتسجيل 1514 استفساراً عبر الواتساب، و312 عبر الهاتف، و57 من خلال برنامج "تويتر"، و93 استفساراً من خلال التواصل المباشر.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران الدكتور خالد آل عامر؛ أن الجامعة سخّرت إمكاناتها ومنصاتها الإلكترونية كافة وكثّفت الجهود لإنجاح اختبارات الفصل الدراسي الأول؛ ما أسهم في سلاسة ولوج الطلاب إلى مواقع اختباراتهم الافتراضية وأدائهم لها بيسر وسهولة، مشيراً إلى مواصلة العمادة تطوير منظومتها الإلكترونية وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس، لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية، واستعداداً للظروف كافة.

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92 ألف طالب وطالبة أدّوا اختبارات الفصل الأول عن بُعد بجامعة نجران
سبق

أصدرت جامعة نجران ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تقريراً إحصائياً يبرز تفاصيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.

وأظهر التقرير أن عدد الاختبارات النهائية المنعقدة للفصل الدراسي الأول بالجامعة بلغ 3946 اختباراً، وعدد الطلاب الذين أدّوا الاختبارات بلغ 92100 طالب وطالبة.

واستعرض التقرير إحصائيات الدعم الفني وما قدمته الجامعة من خدمات مساندة خلال فترة الاختبارات بتسجيل 1514 استفساراً عبر الواتساب، و312 عبر الهاتف، و57 من خلال برنامج "تويتر"، و93 استفساراً من خلال التواصل المباشر.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران الدكتور خالد آل عامر؛ أن الجامعة سخّرت إمكاناتها ومنصاتها الإلكترونية كافة وكثّفت الجهود لإنجاح اختبارات الفصل الدراسي الأول؛ ما أسهم في سلاسة ولوج الطلاب إلى مواقع اختباراتهم الافتراضية وأدائهم لها بيسر وسهولة، مشيراً إلى مواصلة العمادة تطوير منظومتها الإلكترونية وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس، لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية، واستعداداً للظروف كافة.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
01:18 PM

92 ألف طالب وطالبة أدّوا اختبارات الفصل الأول عن بُعد بجامعة نجران

في تقرير إحصائي تفصيلي:

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدرت جامعة نجران ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تقريراً إحصائياً يبرز تفاصيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.

وأظهر التقرير أن عدد الاختبارات النهائية المنعقدة للفصل الدراسي الأول بالجامعة بلغ 3946 اختباراً، وعدد الطلاب الذين أدّوا الاختبارات بلغ 92100 طالب وطالبة.

واستعرض التقرير إحصائيات الدعم الفني وما قدمته الجامعة من خدمات مساندة خلال فترة الاختبارات بتسجيل 1514 استفساراً عبر الواتساب، و312 عبر الهاتف، و57 من خلال برنامج "تويتر"، و93 استفساراً من خلال التواصل المباشر.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران الدكتور خالد آل عامر؛ أن الجامعة سخّرت إمكاناتها ومنصاتها الإلكترونية كافة وكثّفت الجهود لإنجاح اختبارات الفصل الدراسي الأول؛ ما أسهم في سلاسة ولوج الطلاب إلى مواقع اختباراتهم الافتراضية وأدائهم لها بيسر وسهولة، مشيراً إلى مواصلة العمادة تطوير منظومتها الإلكترونية وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس، لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية، واستعداداً للظروف كافة.

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