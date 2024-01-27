وكالة شؤون المسجد النبوي تناقش رفع مستوى السلامة في منظومة الخدمات الميدانية

ناقش آلية تنظيم الحشود وتعزيز البدائل واختبارها في الحالات الطارئة لسلامة الزوار

عقد المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي، اجتماعًا تنسيقيًّا مع الوكالات المساعدة للشؤون التنفيذية والميدانية؛ لمناقشة تعزيز السلامة في المسجد النبوي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة رفع مستوى السلامة في منظومة الخدمات الميدانية وتطبيق معاييرها، بالتعاون مع الدفاع المدني بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحرص على تخطيط ومتابعة المشاريع المتعلقة بتعزيز السلامة في مسجد رسول الله والخدمات التي تقدم فيه؛ لضمان سلامة الزوار والمصلين.

كما تَضَمّن الاجتماعُ مناقشة آلية جوانب السلامة في تنظيم الحشود والصيانة ومواقف السيارات، وتعزيز البدائل واختبارها في الحالات الطارئة والأزمات والتحقق من أدوات ومتطلبات السلامة وتطويرها.

وأكد "الأيوبي" أهمية التكاتف والتعاون بين الإدارات وذلك حرصًا على تقديم منظومة خدمات متكاملة تسهم في الارتقاء بالأعمال المقدمة بالمسجد النبوي، وتحقيق الهدف المنشود لخدمة الزوار والمصلين، والتي تأتي وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.