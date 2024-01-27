النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكالة شؤون المسجد النبوي تناقش رفع مستوى السلامة في منظومة الخدمات الميدانية

ناقش آلية تنظيم الحشود وتعزيز البدائل واختبارها في الحالات الطارئة لسلامة الزوار

عقد المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي، اجتماعًا تنسيقيًّا مع الوكالات المساعدة للشؤون التنفيذية والميدانية؛ لمناقشة تعزيز السلامة في المسجد النبوي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة رفع مستوى السلامة في منظومة الخدمات الميدانية وتطبيق معاييرها، بالتعاون مع الدفاع المدني بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحرص على تخطيط ومتابعة المشاريع المتعلقة بتعزيز السلامة في مسجد رسول الله والخدمات التي تقدم فيه؛ لضمان سلامة الزوار والمصلين.

كما تَضَمّن الاجتماعُ مناقشة آلية جوانب السلامة في تنظيم الحشود والصيانة ومواقف السيارات، وتعزيز البدائل واختبارها في الحالات الطارئة والأزمات والتحقق من أدوات ومتطلبات السلامة وتطويرها.

وأكد "الأيوبي" أهمية التكاتف والتعاون بين الإدارات وذلك حرصًا على تقديم منظومة خدمات متكاملة تسهم في الارتقاء بالأعمال المقدمة بالمسجد النبوي، وتحقيق الهدف المنشود لخدمة الزوار والمصلين، والتي تأتي وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكالة شؤون المسجد النبوي تناقش رفع مستوى السلامة في منظومة الخدمات الميدانية
سبق

عقد المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي، اجتماعًا تنسيقيًّا مع الوكالات المساعدة للشؤون التنفيذية والميدانية؛ لمناقشة تعزيز السلامة في المسجد النبوي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة رفع مستوى السلامة في منظومة الخدمات الميدانية وتطبيق معاييرها، بالتعاون مع الدفاع المدني بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحرص على تخطيط ومتابعة المشاريع المتعلقة بتعزيز السلامة في مسجد رسول الله والخدمات التي تقدم فيه؛ لضمان سلامة الزوار والمصلين.

كما تَضَمّن الاجتماعُ مناقشة آلية جوانب السلامة في تنظيم الحشود والصيانة ومواقف السيارات، وتعزيز البدائل واختبارها في الحالات الطارئة والأزمات والتحقق من أدوات ومتطلبات السلامة وتطويرها.

وأكد "الأيوبي" أهمية التكاتف والتعاون بين الإدارات وذلك حرصًا على تقديم منظومة خدمات متكاملة تسهم في الارتقاء بالأعمال المقدمة بالمسجد النبوي، وتحقيق الهدف المنشود لخدمة الزوار والمصلين، والتي تأتي وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
08:36 AM

وكالة شؤون المسجد النبوي تناقش رفع مستوى السلامة في منظومة الخدمات الميدانية

ناقش آلية تنظيم الحشود وتعزيز البدائل واختبارها في الحالات الطارئة لسلامة الزوار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
198

عقد المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي، اجتماعًا تنسيقيًّا مع الوكالات المساعدة للشؤون التنفيذية والميدانية؛ لمناقشة تعزيز السلامة في المسجد النبوي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة رفع مستوى السلامة في منظومة الخدمات الميدانية وتطبيق معاييرها، بالتعاون مع الدفاع المدني بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحرص على تخطيط ومتابعة المشاريع المتعلقة بتعزيز السلامة في مسجد رسول الله والخدمات التي تقدم فيه؛ لضمان سلامة الزوار والمصلين.

كما تَضَمّن الاجتماعُ مناقشة آلية جوانب السلامة في تنظيم الحشود والصيانة ومواقف السيارات، وتعزيز البدائل واختبارها في الحالات الطارئة والأزمات والتحقق من أدوات ومتطلبات السلامة وتطويرها.

وأكد "الأيوبي" أهمية التكاتف والتعاون بين الإدارات وذلك حرصًا على تقديم منظومة خدمات متكاملة تسهم في الارتقاء بالأعمال المقدمة بالمسجد النبوي، وتحقيق الهدف المنشود لخدمة الزوار والمصلين، والتي تأتي وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,964
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,742
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,919
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة