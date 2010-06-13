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"آل الشيخ": العمل الإجرامي الحوثي أكد أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران"

في تغريدة استنكارية حول الحادث الإرهابي الذي طال المدنيين بمطار أبها

دان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، العمل الإجرامي الآثم الذي ارتكبته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، مؤكدًا أنهم بهذا الاستهداف أثبتوا للعالم والبشرية جمعاء أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران".

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، وصف خلالها الاعتداء الإرهابي على مطار أبها، وجَرْح عدد من الأبرياء فيه، بأنه أثبت به الحوثيون أنهم ينفِّذون أجندة سيدتهم إيران عدوة العرب والمسلمين، بل البشرية جمعاء.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أنهم أدوات قذرة لهذا الشيطان الأكبر، الذي - بحول الله وقوته – سيندمون لاتباعه، ولات ساعة مندم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء الدولية والمحلية قد استنكرت هذا الاعتداء الإرهابي الذي يضاف إلى الجرائم المتواصلة من قِبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. كما كشف هذا الحادث للعالم عوار وخبث هذه المليشيات التي تنشر الشر، وتواصل مخالفتها لكل الأعراف والقيم والقوانين الدولية.

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"آل الشيخ": العمل الإجرامي الحوثي أكد أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران"
سبق

دان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، العمل الإجرامي الآثم الذي ارتكبته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، مؤكدًا أنهم بهذا الاستهداف أثبتوا للعالم والبشرية جمعاء أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران".

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، وصف خلالها الاعتداء الإرهابي على مطار أبها، وجَرْح عدد من الأبرياء فيه، بأنه أثبت به الحوثيون أنهم ينفِّذون أجندة سيدتهم إيران عدوة العرب والمسلمين، بل البشرية جمعاء.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أنهم أدوات قذرة لهذا الشيطان الأكبر، الذي - بحول الله وقوته – سيندمون لاتباعه، ولات ساعة مندم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء الدولية والمحلية قد استنكرت هذا الاعتداء الإرهابي الذي يضاف إلى الجرائم المتواصلة من قِبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. كما كشف هذا الحادث للعالم عوار وخبث هذه المليشيات التي تنشر الشر، وتواصل مخالفتها لكل الأعراف والقيم والقوانين الدولية.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
02:06 AM

"آل الشيخ": العمل الإجرامي الحوثي أكد أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران"

في تغريدة استنكارية حول الحادث الإرهابي الذي طال المدنيين بمطار أبها

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,151

دان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، العمل الإجرامي الآثم الذي ارتكبته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، مؤكدًا أنهم بهذا الاستهداف أثبتوا للعالم والبشرية جمعاء أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران".

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، وصف خلالها الاعتداء الإرهابي على مطار أبها، وجَرْح عدد من الأبرياء فيه، بأنه أثبت به الحوثيون أنهم ينفِّذون أجندة سيدتهم إيران عدوة العرب والمسلمين، بل البشرية جمعاء.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أنهم أدوات قذرة لهذا الشيطان الأكبر، الذي - بحول الله وقوته – سيندمون لاتباعه، ولات ساعة مندم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء الدولية والمحلية قد استنكرت هذا الاعتداء الإرهابي الذي يضاف إلى الجرائم المتواصلة من قِبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. كما كشف هذا الحادث للعالم عوار وخبث هذه المليشيات التي تنشر الشر، وتواصل مخالفتها لكل الأعراف والقيم والقوانين الدولية.

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