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باكستان تنفى ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا"

"ميرزا": مركز عمليات الطوارئ الخاصة في حالة تأهب تام

نفى المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا صحة الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا".


وقال في بيان اليوم إنه لم يتم تأكيد أو الاشتباه في أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" في باكستان، داعياً إلى عدم بث الذعر في البلاد بشأن الفيروس والتحقق من الوقائع قبل كتابة التقارير.


وأضاف أن مركز عمليات الطوارئ الخاصة بالصحة في باكستان في حالة تأهب تام، وأنه يتم التواصل عن قرب مع السلطات الصينية، مشيراً إلى أنه يتم حشد خبراء صحة محليين ودوليين رائدين في هذا العمل.


وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة ملتان بإقليم بنجاب.

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باكستان تنفى ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا"
سبق

نفى المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا صحة الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا".


وقال في بيان اليوم إنه لم يتم تأكيد أو الاشتباه في أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" في باكستان، داعياً إلى عدم بث الذعر في البلاد بشأن الفيروس والتحقق من الوقائع قبل كتابة التقارير.


وأضاف أن مركز عمليات الطوارئ الخاصة بالصحة في باكستان في حالة تأهب تام، وأنه يتم التواصل عن قرب مع السلطات الصينية، مشيراً إلى أنه يتم حشد خبراء صحة محليين ودوليين رائدين في هذا العمل.


وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة ملتان بإقليم بنجاب.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
02:37 PM

باكستان تنفى ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا"

"ميرزا": مركز عمليات الطوارئ الخاصة في حالة تأهب تام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفى المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا صحة الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا".


وقال في بيان اليوم إنه لم يتم تأكيد أو الاشتباه في أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" في باكستان، داعياً إلى عدم بث الذعر في البلاد بشأن الفيروس والتحقق من الوقائع قبل كتابة التقارير.


وأضاف أن مركز عمليات الطوارئ الخاصة بالصحة في باكستان في حالة تأهب تام، وأنه يتم التواصل عن قرب مع السلطات الصينية، مشيراً إلى أنه يتم حشد خبراء صحة محليين ودوليين رائدين في هذا العمل.


وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة ملتان بإقليم بنجاب.

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